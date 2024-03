"El directivo exitoso debe ser un pensador crítico, un comunicador efectivo y un líder inspirador"

Cómo ser un directivo de éxito y saber guiar a tu empresa al siguiente nivel para maximizar sus beneficios es uno de los ejes sobre los que versa el Programa Integral de Desarrollo Directivo (PIDD) que organiza ESIC Business & Marketing School.

Jorge Torres es un reconocido conferenciante y divulgador económico por su amplio conocimiento en transformación empresarial y cómo llevarla a cabo con éxito. También imparte una asignatura en el Programa Integral de Desarrollo Directivo (PIDD), uno de los programas de Executive Programs y ha charlado con Levante-EMV sobre los retos a los que se enfrenta el mundo empresarial actual y la importancia de anticiparse a los cambios, creando valor y crecimiento.

¿Qué no puede faltar en una transformación empresarial?

Lo que no puede faltar es el impulso por innovar y la motivación para adaptarse a los cambios que impactan en la explotación del negocio. Producción, compras, logística, ventas, servicio al cliente, marketing o finanzas. Cualquier área tiene la posibilidad de transformar sus procesos y optimizarlos mediante la automatización de procesos y la innovación. Sobrevivir en la era digital depende del enfoque estratégico y de la correcta alineación entre negocio, tecnología y recursos humanos. La transformación empresarial es la única vía para afrontar los desafíos de la nueva economía. Una organización en continua transformación es una organización más preparada y eficaz para operar en un entorno tan volátil y acelerado como el actual.

Cómo guiar a los altos directivos en la toma de decisiones

Vivimos en la era del dato. El dato es el petróleo del siglo XXI. Pero el dato por sí mismo no aporta valor si no se transforma en información valiosa que permita generar conocimiento interno a través de un análisis prescriptivo que sirva para tomar decisiones y gestionar eficientemente un modelo de negocio. Llama la atención que, pese al fuerte desarrollo tecnológico que ha experimentado el entorno empresarial en los últimos años, sólo el 29% de las grandes decisiones de los directivos parten del análisis de datos. La intuición y la experiencia de los altos ejecutivos sigue siendo el principal factor a la hora de tomar las decisiones relevantes de negocio, hasta el punto de que el 58% de las medidas importantes en las empresas se toman así. El gran desafío al que se enfrentan las empresas es el de saber integrar y combinar la experiencia y la intuición con el análisis objetivo de datos.

Qué características definen a un alto directivo de éxito

El directivo exitoso, entre otras competencias, debe ser un pensador crítico, un comunicador efectivo y un líder inspirador.

La primera característica es la capacidad de gestionar el ritmo del cambio. No se trata de transformar, sino de saber cuál es el ritmo adecuado para la organización en cada momento. El directivo exitoso no es aquel que cambia todo de manera radical, sino el que sabe cuándo y cómo hacerlo. La segunda característica es la capacidad de sentir, pensar y hacer de manera excepcional. No basta con hacer, saber hacer o hacer que hagan. Debe ser capaz de generar ideas, analizarlas críticamente y llevarlas a cabo con éxito. Además, debe tener la capacidad de escuchar a los demás y de generar empatía con su equipo, lo que le permitirá comprender las necesidades de sus colaboradores y motivarlos para alcanzar los objetivos de la organización. La tercera característica es la capacidad de captar el compromiso de todos los stakeholders sin perder el foco. Un directivo exitoso debe tener una visión clara de la organización y ser capaz de comunicarla de manera efectiva a todos los grupos de interés en la misma y establecer relaciones efectivas con todos ellos

La capacidad de conectar con el público, de tocar la fibra de cada uno de los asistentes y de transmitir mensajes que me consta dejan huella, remueven por dentro y transforman.

Ejes sobre los que tratará tu intervención en el Programa Integral de Desarrollo Directivo del ESIC en el que participa

Estoy al frente de la asignatura sistemas de información contable, cuyo objetivo de aprendizaje podría sintetizar en la siguiente frase: "Sin datos, no hay información; sin información, no existe control; y sin éste, nunca podrá existir una gestión eficiente. Quien no mide, no controla; y quien no controla, no gestiona"

Entre otras cuestiones, permite al estudiante desarrollar su capacidad de diagnóstico de los problemas que las empresas se encuentran en la gestión financiera de su modelo de negocio, utilizando los sistemas de información financiera para analizar dichos problemas y proponer soluciones con el objetivo de generar valor para los stakeholders.

