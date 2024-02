Grifols se desploma un 35% en el Ibex 35: nuevas sospechas sobre las transacciones túnel con Scrantron

Las acciones de la compañía farmacéutica catalana Grifols se han hundido un 34,93%, hasta los 7,584 euros, este jueves en el Ibex 35 después de que se haya conocido que una filial de la compañía, BPC, pagó un dividendo de 266 millones de euros a la supuesta sociedad patrimonial familiar Scranton, que tiene un 8% del grupo catalán. Grifols asegura que esta remuneración se realizó mediante la cancelación de una deuda "sin salida de caja", según las cuentas presentadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Grifols apunta en el informe financiero semestral remitido a la CNMV que el pasado año BPC Plasma distribuyó un dividendo "sin salida de caja compensando 'otros activos financieros no corrientes'. El dividendo corresponde al resultado de los cuatro ejercicios anteriores por valor de 266,4 millones de euros a su accionista Scranton Plasma B.V. Dicha distribución ha tenido un impacto contra las reservas de las participaciones no dominantes del grupo".

Este tipo de transacciones túnel entre la compañía y la supuesta sociedad patrimonial de la familia fundadora es una de las cuestiones que señaló el fondo de inversión británico Gotham City en su demoledor informe contra la compañía el pasado 9 de enero. El fondo de cobertura le llegó a acusar de manipular sus cuentas.

Grifols reconoce, además, un "activo financiero con partes vinculadas" que al cierre del año 2023 suma un total de 101,2 millones de euros entre Scranton y las empresas recolectoras de plasma sanguíneo BPC y Haema. La farmacéutica explica que este "activo financiero con partes vinculadas" se trata de un acuerdo para compartir tesorería -cash-pooling, en inglés- entre la sociedad patrimonial y BPC y Haema. La estadounidense BPC y la alemana Haema son propiedad de Scranton, aunque Grifols las consolida al llevar su gestión y tener una opción de compra que puede ejecutar en cualquier momento.

Estas cuentas no están auditadas por el auditor KPMG y tampoco cuentan con la firma del consejero James Costos, ex embajador de EEUU en España, al no acudir a la reunión dónde se analizaron. Grifols asegura en sus cuentas que la audioría de KPMG llegará antes del próximo 8 de marzo sin ninguna salvedad.

Grifols obtuvo el año pasado un beneficio neto de 59 millones en 2023, lo que supone un 72% menos que en 2022. La multinacional catalana de hemoderivados, sometida a una tormenta bursátil el mes pasado tras la difusión de un informe de Gotham City que denunciaba supuestas prácticas contables para reducir el peso de su deuda, ha explicado que "excluyendo los gastos extraordinarios relacionados con los costes de reestructuración, el beneficio neto alcanzaría 206 millones de euros".

Batalla judicial

Grifols anunció el 26 de enero una demanda en EEUU contra Gotham City en el que le exige compensaciones económicas. La farmacéutica alega que el fondo bajista se benefició de su posición en corto en la compañía al distribuir un informe con falsedades sobre la contabilidad, las comunicaciones y las finanzas del grupo catalán.

Por su parte, accionistas minoritarios de Grifols valoran reclamar en España daños y perjuicios a los administradores de la empresa ante la sospecha de que familiares y directivos vinculados a la compañía supuestamente les "perjudicaron". La idea de estos minoritarios es utilizar las leyes de sociedades de capital para emprender una acción social de responsabilidad. Como ha publicado 'activos', también bufetes estadounidenses (Grifols cotiza en Estados Unidos a través de ADRs) demandarán a la farmacéutica catalana basándose, según ellos, en que trasladó "información falsa" al mercado.

Grifols se deja un 50,93% en 2024

Las acciones de Grifols se hunden un 50,93% en lo que va de año en el Ibex 35, lo que le sitúan como el 'farolillo rojo' del Ibex 35, tras un comienzo de año muy agitado. La empresa familiar capitaliza 3.232 millones de euros y arrastra en su accionariado la posición bajista de dos fondos como WorldQuant (0,49%) y Qube Research & Technologies (1,32%).

Estos descensos llegan pese al intento de la compañía de esclarecer las acusaciones de Gotham con hasta tres comunicaciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), una conferencia con inversores en la que participó el presidente Thomas Glanzmann y los cambios anunciados en su cúpula con el nombramiento de un nuevo consejero delegado y la salida Raimon Grifols, Albert Grifols y Víctor Grifols Deu de sus cargos ejecutivos.