Carolina Pascual destaca que la innovación es uno de los motores fundamentales para la mejora de la calidad de vida Visita las localidades de Riba-roja de Túria y Paterna para conocer de primera mano los avances del proyecto Guardian 'Green Urban Actions for Resilient fire Defence of the Interface Area'