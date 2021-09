Araceli Císcar García, consejera ejecutiva de Dacsa Group, empresa dedicada al sector de la alimentación, ha sido seleccionada por su trayectoria, visión estratégica, capacidad de innovación y liderazgo transformador como la ganadora de la Dirección Territorial de la Comunitat Valenciana de los «Premios Mujer Empresaria CaixaBank 2021», que reconocen el talento y la excelencia profesional de empresarias en España; y fomentan las redes de contactos entre empresarias líderes en el mundo.

La directiva de Dacsa Group, que tiene una gran faceta de emprendimiento e innovación, forma parte del patronato de la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València, que impulsa las habilidades en dirección de empresas para estudiantes de posgrado.

Araceli Císcar es alumna del Instituto Negocios San Telmo, donde ha realizado el Máster en Dirección de Empresas Alimentarias (DEA) y de Alta Dirección de Empresas de la Cadena Alimentaria (ADECA). Inició su carrera profesional en Banco de Valencia en 1979. Posteriormente, en 1986, entró a formar parte de la compañía Dacsa, empresa familiar fundada por su padre, Ricardo Císcar, en 1968 y dedicada a la molinería de maíz y de arroz. Se hizo cargo de la dirección del área de maíz, impulsando y promoviendo el crecimiento y la expansión internacional de la compañía en toda el área de maíz, así como la creación de la división de Soluciones Alimentarias, donde radica toda la innovación del grupo y que está también internacionalizada.

Según sus palabras, «tener visión, asumir riesgos y mantener firme el tesón y el rumbo es absolutamente imprescindible siempre y más en momento como el actual. Este gesto que CaixaBank tiene conmigo, me permite pensar que voy, que vamos por el camino correcto. Pero no puedo agradecerlo sin antes decir que esto es el resultado de muchos esfuerzos compartidos, de equipos excelentes que trabajan codo con codo y que me permiten seguir creando, creciendo y hacer realidad mis ilusiones y objetivos».

Araceli Císcar, por su condición de ganadora territorial, formará parte de la nueva «Comunidad Mujer Empresaria CaixaBank» en LinkedIn, que reúne a las empresarias premiadas en todas las ediciones de los «Premios Mujer Empresaria CaixaBank» y las pone en contacto con otras redes de mujeres empresarias a nivel nacional e internacional como IWEC, International Women’s Forum, Vital Voices o EJE&CON.

Para Xicu Costa, director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, «un año más, CaixaBank reconoce la trayectoria de mujeres líderes en nuestro país a través de sus ‘Premios Mujer Empresaria CaixaBank’. Es nuestra manera de impulsar nuestro compromiso con la diversidad, la meritocracia, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del talento, pilares de la cultura corporativa de CaixaBank».