Dos crisis inmobiliarias sin nada en común

El mercado de la vivienda ha respondido de manera muy diferente a la crisis económica provocada por la covid que a la de 2008. Un informe de BBVA Research confirma que no tiene nada que ver una crisis con otra a pesar de los temores del sector cuando estalló la pandemia. El departamento de investigación económica del banco precisa que los precios en la Comunitat Valenciana cayeron seis veces más en los primeros trimestres de la gran recesión de 2008 y las ventas se desplomaron un 38 % frente a una ligera caída de un 1 % en la crisis económica por el parón de la pandemia. El estallido de la burbuja inmobiliaria acabó con el 95 % de los promotores valencianos y sentó las bases de un saneamiento financiero del sector inmobiliario que ha permitido a las inmobiliarias sortear con éxito los primeros meses de incertidumbre sanitaria y económica. Los profesionales subrayan que el sector vive ahora una nueva época dorada por las compras de personas que no han visto reducidos sus ingresos durante la pandemia y que descubrieron en el confinamiento de la primera ola del coronavirus que su vivienda no les gustaba. La vivienda en la Comunitat Valenciana alcanzó en el segundo trimestre del año su precio más caro en los últimos nueve años y medio, el tamaño de los inmuebles vendidos está en su máximo histórico, y hay mucha más demanda que oferta. Tres datos que, según los expertos, demuestran que no hay ni rastro de crisis en el sector.