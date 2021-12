El agroalimentario es un sector importante, genera riqueza y empleo, aproximadamente 254.000 empleos, el 12.6% del empleo regional con un valor aproximado del 9,5% de la economía valenciana (incluidos el sector primario, la industria de la transformación y la distribución). Así que podemos decir sin cualquier género de duda que es un sector importante. Hasta aquí lo bueno, lo malo es que la injusticia, las malas prácticas y los abusos se ceban con el agricultor y el ganadero, que sistemáticamente tiene que ver como su trabajo es despreciado y devaluado. En este juego todos ganan, los que cortan la naranja, los transportistas, los que trabajan en el almacén, lo intermediarios, los comercios. Todos excepto el agricultor que esta campaña, una vez más, tiene que vender su cosecha por debajo de costes. Y aun que esto es algo que se da en todos los cultivos con demasiada frecuencia, en este caso me refiero a los cítricos ya que estamos en plena campaña. Los precios de la fruta se han desplomado completamente, si en octubre por este mismo medio denunciaba que la variedad Navelina se estaba vendiendo a 0,13€/kilo más IVA, hoy los compradores ofrecen tan solo 8 céntimos/kilo IVA incluido por la misma variedad. Si les parece que el que suscribe exagera también pueden comprobar la evolución de los precios en la lonja de cítricos de Valencia y ver por ustedes mismos como el precio ha caído más del 40% en tan solo un mes. Esto es a todas luces inaceptable, y más cuando la ley de cadena alimentaria prohíbe expresamente la venta a perdidas. A los agricultores les digo que hay que tener un poco más de orgullo y que defiendan su trabajo, y les invito a que denuncien cualquier comportamiento abusivo, incluido la venta a perdidas ante la AICA (Agencia de Información y Control Agroalimentario), estas denuncias son anónimas. También que se sumen a las movilizaciones convocadas por las organizaciones agrarias para el día 23 de enero. A la administración, cada una en el ámbito de sus responsabilidades y competencias, ya no les pedimos, les exigimos que hagan cumplir la ley, que pongan los medios necesarios tanto a nivel nacional como autonómico para que de oficio se empiece a perseguir y sancionar los incumplimientos de esta ley, o igual que un trabajador que no cumple es despedido habrá que empezar pedirles a los ciudadanos para los que trabajan que les despidan.