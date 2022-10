La subida de tipos alimenta los desahucios

El rally alcista de las hipotecas, sumado a la inflación del 8,9 % que sufre España, han disparado las alarmas en el Gobierno y la banca por las dificultades que pueden atravesar algunas familias para hacer frente al pago de su vivienda. El euríbor cerró en diciembre en el -0,502 % y desde ese momento no ha parado de subir. En abril entró en positivo, el mes pasado llegó al 2,223 y esta semana ha alcanzado el 2,733 %. Los bancos, sus patronales y el Ministerio de Economía están manteniendo reuniones para tratar de llegar a una solución.

Las entidades financieras han planteado esta semana al Ministerio de Asuntos Económicos ayudar a las familias más vulnerables alargando el plazo de sus hipotecas en aquellos casos en que los préstamos se encarezcan al menos un 30 % tras su revisión por el alza del euríbor y siempre que los ingresos del domicilio no superen los 24.318 euros al año, el equivalente a tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) en 14 pagas. Al alargar el plazo, la carga financiera se vería reducida, una medida de alivio que se aplicaría sobre hipotecas a tipo variable firmadas a partir de 2012 para la compra de la primera vivienda. Otro requisito sería que el préstamo hipotecario consuma al menos el 40 % de los ingresos de la familia, lo que se considera un nivel alto al superar el 33 % recomendable. Cada entidad estudiaría su aplicación caso por caso.

Fuentes del sector financiero insisten en que el principal interés de los bancos es que los clientes paguen sus hipotecas y subrayan que ahora están menos expuestos a la subida de tipos por la mayor contratación de hipotecas fijas a partir de 2016.

Los clientes que están tratando de convertir sus hipotecas variables en fijas para acabar con la incertidumbre de la subida están teniendo dificultades porque los bancos ya han endurecido las condiciones al tiempo de que avisan a los clientes de que "llegan tarde".

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) alerta de que no todas las medidas que se están barajando por parte de la banca van a suponer un alivio real para los usuarios. El colectivo alerta de que alargar el plazo de las hipotecas con carencia o moratoria temporal de intereses «es pan para hoy y hambre para mañana» dado que los intereses aplazados acabarán engordando las cuotas restantes. Desde Asufin advierten de que algunas entidades están realizando «prácticas indeseables» para evitar los cambios de hipotecas. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, lamenta: «Son políticas de índole comercial que no entendemos. Facilitar los cambios a tipo fijo iría en la buena dirección de alivio para los usuarios y no implicaría un aumento en la carga de deuda adicional. Instamos a que los bancos se comprometan a facilitar los cambios de hipoteca variable a fija sin prácticas dudosas y con la vista puesta en aliviar de forma real la carga financiera de las familias».

Por otra parte, las plataformas por el derecho a la vivienda ya se están preparando para un invierno duro no solo por la subida de tipos, sino por la inflación que va a minar la economía de las familias. José Luis González, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) señala en la misma dirección que entidades como Caixabank, pidiendo "créditos blandos" para las familias que, a partir de ahora, empiecen a tener ciertas dificultades para pagar y necesiten medidas de protección.

María José Alamar, abogada especialista en derecho a la vivienda, advierte de que «esta crisis puede ser incluso peor que la de 2008», por un motivo claro: «muchas familias todavía no han salido de la anterior», y sobre todo muchas otras ya están protegidas por moratorias para deudores hipotecarios y otros mecanismos. «A eso súmale que no para de subir todo, y muchas familias se pueden ver en situación de impagos en los próximos meses».

El secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, explica que ya se nota un repunte en los desahucios que llegan a la conselleria, así como en las estadísticas oficiales del Consejo General del Poder Judicial y anticipa que la subida de tipos "puede provocar que muchas más personas vayan al mercado del alquiler y acaben tensionando un mercado que ya está muy tensionado de por sí".

La situación "es crítica desde hace años, pero en conselleria nos falta la llave para poner en marcha muchas herramientas". Esa llave es el desbloqueo de la ley de vivienda estatal. En opinión de Aguilar, "es necesario topar los precios e incluso bajarlos en algunas zonas", y recuerda que la conselleria de Vivienda ya tiene preparado un estudio de zonas tensionadas para aplicar la legislación rápidamente.

Aguilar es incluso partidario de medidas más proteccionistas para las familias. "Creemos que se tienen que ampliar las moratorias y todo lo que signifique proteger a los colectivos vulnerables", apunta el secretario autonómico. Además, en su opinión, "el escenario no es el mismo que en la anterior crisis; los bancos están saneados y es más, recibieron mucho dinero público cuando los rescatamos comprando sus activos tóxicos para crear la Sareb. Creemos que es momento de recordar ese esfuerzo público y de retornarlo", apunta Aguilar.

Una de las grandes reivindicaciones de la PAH es hacia la administración, que, en su opinión, es la principal responsable y tiene la obligación de ofrecer una alternativa en situaciones de falta de vivienda. Actualmente, el parque público de vivienda (unas 15.000 casas) está casi ocupado y la lista de espera se sitúa en 5.000 familias vulnerables, muchas de las cuales llevan incluso lustros a la espera de un piso público.