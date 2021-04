La crisis de la covid-19 ha alterat notablement els plans municipals dels consistoris arreu de tota la Comunitat Valenciana. Tot i això, després d’un any molt complicat, els ajuntaments valencians continuen immersos en el seu treball per tal de millorar la vida dels seus veïns i veïnes.

Castelló de Rugat és un clar exemple dels municipis que, tot i haver d’afrontar una sèrie de polítiques concretes per controlar la transmissió del SARS-CoV-2, no han deixat de treballar en els seus plans municipals. D’aquesta manera, amb l’execució de distintes línies de finançament, l’Ajuntament de Castelló de Rugat iniciarà en breu les obres urbanístiques del municipi.

En total, la inversió programada pel consistori local supera els 600.000 euros i preveu la incorporació de clàusules de Responsabilitat Social i Sostenibilitat en la seua contractació i execució, amb la intenció de que la governança establisca criteris en línia amb els ODS de l’Agenda 2030.

Aquestes accions s’uneixen a les que va ficar en marxa el propi Ajuntament de Castelló de Rugat en 2019 per a recuperar el centre històric de la localitat, amb una inversió de 221.188 euros d’ajudes a través del Pla de Servicis i Obres Municipals ‘SOM’ de la Diputació de València, que va servir per a remodelar alguns dels carrers més emblemàtics del casc antic del municipi.

Rehabilitació del Palau dels Borja

L’Ajuntament de Castelló de Rugat treballa, des de fa anys, en un ambiciós projecte de rehabilitació i obertura del Palau Ducal dels Borja.

Aquest edifici va ser construït per la família Bellvís a la part alta de la localitat entre els segles XIV i XV. Després, va passar a mans dels Borja, que van tindre el palau com a residència d’estiu al llarg de quatre generacions. L’última família que va gaudir del Palau Ducal van ser els Frasquet, uns terratinents locals.

En l’actualitat, tan sols és visible una part de la façana del palau, trossos de la barbacana defensiva i l’hort que el rodeja. Amb el nou projecte dissenyat pel consistori, s’espera que el Palau Ducal es convertisca en l’immoble de referència en l’activitat turística de la localitat.

Per tal d’aconseguir-ho, l’Ajuntament de Castelló de Rugat ha signat el conveni de col·laboració amb la Vicepresidència Segona del Govern de la Generalitat Valenciana, dins del pla d’actuació de recuperació d'àrees urbanes, per abordar la recuperació definitiva del Palau dels Borja de Castelló de Rugat. Aquesta té una dotació econòmica inicial de 180.000 euros.

Pla d’Inversions de la Diputació de València

Per altra banda, el Pla d’Inversions 2020-2021 aprovat per la Diputació Provincial de València ha suposat un total de 457.316,54 euros d’ajudes a Castelló de Rugat, un 35 % de les quals es destinaran a projectes relacionats amb la eficiència i millora energètica.

En aquest sentit, s’han presentat els projectes de construcció de nous nínxols al Cementeri Municipal, amb una inversió propera als 80.000 euros, i diverses obres de millora i condicionament de l’Escola Infantil Municipal, que suposen una inversió parcial de prop de 40.000 euros.

Per últim, en aquest mateix pla d’inversions s’actuarà sobre el condicionament tèrmic d’edificis com l’Auditori Municipal i la Casa de la Cultura, amb un cost aproximat de 60.000 euros. La Casa de la Cultura de Castelló de Rugat és un edifici municipal que acull gran part de la programació cultural i formació extra-acadèmica i que, des del consistori, es preveu utilitzar com a seu de la futura Escola de Formació Permanent d’Adults de Castelló de Rugat.