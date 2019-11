El PSPV pide el voto para frenar a los que bloquearon el Gobierno y a un PP "que da la mano al fascismo"

El mensaje que los socialistas valencianos trasladaron ayer en el cierre de campaña, en dos actos celebrados en Torrent y Gandia es que en las elecciones del domingo se juega sobre todo «la democracia» porque los derechos no están asegurados para siempre.

Tanto el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como los ministros de Fomento, José Luis Ábalos y de Ciencia, Pedro Duque, señalaron que la cuestión esencial que se libra el domingo es la de un Gobierno socialista fuerte, que en su primer presupuesto (tumbado en el Congreso) ya incluyó el 10% de las inversiones para la Comunitat Valenciana, o la otra cara de la moneda, el bloqueo político. Todos los intervinientes llamaron a frenar a los partidos que quieren llegar a la Moncloa «de la mano del fascismo», en palabras de Ábalos. Puig aseguró que no pueden olvidarse las lecciones que ha dejado la historia, porque esta suele repetirse. «En el debate de candidatos del lunes ya vimos que la única alternativa al PSOE es la extrema derecha y no lo digo por llamar al miedo, aunque acojonar, acojonan -señaló Ximo Puig- cuando oyes la desvergüenza con la que hablan de cuestiones que están consolidadas como el Estado Autonómica». En ese punto aseguró que el dinero de las autonomías no es ningún gasto superfluo, como defiende Vox, sino el dinero de la Sanidad, la Educación y la Política Socia. «Lo que quieren cargarse es el Estado de Bienestar», añadió Puig.

«Nosotros o la barbarie», dijo Ábalos, que aventuró que la extremaderecha acabará por devorar a la derecha democrática si esta le sigue el juego.



«Una derecha acobardada»

«Pensábamos que la democracia había vencido al fascismo y que no había retorno -dijo Ábalos-, pero ha vuelto, no con la misma fisonomía, no hace falta llevar camisa azul, pero se les reconoce porque su esqueleto está basado en la ira, la invitación al odio, la violencia, el nacionalismo asfixiante y el desprecio a la vida intelectual», añadió el ministro. «Quieren un Estado débil e incapaz de hacer frente a los poderosos y se aprovechan del miedo que tienen los más vulnerables», señaló.

El ministro de Ciencia, Pedro Duque, dijo que el domingo solo hay dos opciones, la de un Gobierno «con un proyecto impecable» o la derecha de Abascal. También intervinieron los dirigentes provinciales Toni Gaspar y Mercedes Caballero.

