FORMACIÓN | Educación bilingüe: descubre los mejores cursos de verano en València

Entendida como la "crianza, enseñanza o doctrina que se da a los niños y a los jóvenes", así como la "instrucción por medio de la acción docente", según la Real Academia Española (RAE), la educación ha demostrado ser uno de los pilares esenciales del progreso social y económico, un hecho que se ha evidenciado durante el confinamiento como consecuencia de la expansión del coronavirus.

Su éxito radica en la proyección personal y profesional de miles de estudiantes, especialmente en una sociedad con marcada tendencia hacia la globalización. Así, no solo es importante elegir los centros educativos que potencien las habilidades de niños y niñas, sino también aquellos que garanticen su desarrollo formativo y destreza multidisciplinar, como la adquisición de un segundo idioma, por ejemplo.

En este sentido, Entrenaranjos International School, situado en Riba-roja de Turia, ofrece una enseñanza de calidad a escasos kilómetros de València. Se trata de un centro bilingüe, privado y laico cuya oferta formativa comprende desde los ciclos de Educación Infantil hasta Bachillerato, en la modalidad de Ciencias.

Con grupos de alumnado reducido que no supera la veintena de estudiantes por aula, el centro basa su dilatada y exitosa trayectoria en cuatro áreas específicas: el plurilingüismo, la educación musical, la educación en valores y el uso de nuevas tecnologías. De hecho, para la consecución de estos objetivos, el centro cuenta con infinidad de recursos didácticos, como el laboratorio de ciencias, el aula de informática o, del mismo modo, numerosos medios audiovisuales, entre otras prestaciones.

La oferta formativa de Entrenaranjos International School comprende todos los ciclos de enseñanza obligatoria, así como de Bachillerato de Ciencias, una educación bilingüe que se ve reforzada con clases complementarias de "speaking", preparación de los exámenes oficiales de Cambridge en todos sus niveles y la posibilidad de cursar otros idiomas como alemán o chino.

Ciencias, garantía de éxito académico

Instalaciones de Entrenaranjos International School. FOTO: Levante-EMV



El centro siguiendo su apuesta de ofrecer una enseñanza caracterizada por su calidad y promoción de valores sociales y culturales, continúa en esta etapa su atención totalmente personalizada, atendiendo las particularidades y necesidades específicas del alumnado con Coaching Educativo y preparación de los niveles C1 y C2 para los exámenes oficiales de Cambridge. Además, también ofrece formación 'online' mediante clases virtuales. Actualmente, el centro educativo cuenta con un precio promocional para la matriculación del próximo curso y la posibilidad de concertar una cita previa mediante el número de teléfono 607 263 259.

Escuela de verano con las máximas prestaciones

Curso de inmersión lingüística



Generosidad, trabajo, responsabilidad, diversión y aprendizaje confluyen en el "Global Summer School - All In One", la escuela de verano que ofrece el centro Entrenaranjos International School. Se trata de un programa estival que se prolonga durante los meses de julio y agosto y que brinda a los más pequeños la oportunidad de disfrutar del periodo vacacional desde el punto de vista lúdico y educativo. Posibilidad de diferentes modalidades de inscripción, quincenal o mensual, en horario de mañana o de jornada completa, de 09:00 h a 17:00 horas, además de horario extra.

De este modo, el programa de inmersión lingüística que plantea el centro cuenta con actividades deportivas, karaokes, fiestas temáticas, talleres de escritura creativa, clases de inglés o teatro, entre otras opciones. Para ello, el espacio ofrece todo el material necesario. Además, los cursos de verano, incluyen baños diarios en las piscinas de las instalaciones, así como servicio de transporte.

Entre las diversas prestaciones que ofrece el programa "Global Summer School - All In One" destacan, además del cumplimiento de las normas de higiene y seguridad estipuladas por el Ministerio de Sanidad, los cursos intensivos de español para alumnado extranjero y los de refuerzo de competencias lingüísticas y matemáticas, así como de natación.