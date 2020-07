Los problemas dentales hicieron de Elia una persona tímida. Incluso sufrió bullying en el colegio. Pero además de problemas estéticos, Elia tenía problemas a la hora de poder masticar en condiciones.

"No podía comer la mitad de cosas. No podía comer un bocadillo como mis compañeras, ni una manzana a bocados, porque me sangraban las encías". Así recuerda Elia su infancia: "a los 10 años, mientras mis amigas jugaban en la calle yo lloraba en casa de dolor".

Todo a causa de una enfermedad periodontal que se agravaba con el paso del tiempo. "He preguntado en muchos sitios. Pero el problema era que yo tenía que estar varios meses sin dientes y eso suponía estar encerrada en casa".

Sonreír y comer desde el primer día

Finalmente, encontró el tratamiento que necesitaba en Vericat Implantología Inmediata, equipo pionero desde 2002 en implantes y dientes fijos en el mismo día. Esta precisamente fue la solución que tanto había buscado y que le iba a permitir recuperar su calidad de vida desde el primer día.

Dientes fijos sobre implantes: la solución más natural. Levante-EMV

La situación de Elia, con falta de hueso en el maxilar, requería además un tratamiento avanzado de implantes dentales. "Este tipo de casos complejos los tratamos en la Unidad de Atrofia Maxilar Severa mediante implantes cigomáticos", explica el Dr. Alberto Vericat, cirujano oral con más de 20 años de dedicación exclusiva a la implantología dental.

Los implantes cigomáticos son el tratamiento de primera elección en Vericat Implantología Inmediata para pacientes como Elia con falta de hueso en el maxilar, "ya que evita otras técnicas más invasivas y más incómodas para el paciente, como los injertos de cresta ilíaca o de calota craneal", comenta el Dr. Vericat.

El momento más esperado

"Cuando me pusieron mis nuevos dientes y me dieron un espejo para mirarme, fue un impacto total. No podía parar de sonreír y casi lloro de la alegría. Me han dado la sonrisa que pedí", explica Elia muy emocionada al recordar aquel día.

Elia es paciente de Vericat Implantología Inmediata Valencia

Tras salir de la clínica "cené un sándwich de jamón y queso. Mis amigos, mis hijos y mis hermanas alucinaron", detalla Elia. "Después de venir a Vericat Implantología tengo la sonrisa que tanto he soñado".

