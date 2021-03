La direcció de Ford Almussafes ha tornat a reunir, aquest matí, els dirigents sindicals del Comité d’Empresa de la factoria (del qual formen part UGT, CCOO, STM-Intersindical i CGT) per a anunciar-los que la planta valenciana començarà a fabricar motors híbrids per a Europa. De moment, no ha concretat l’impacte sobre l’ocupació futura de la companyia a la planta de motors. D’altra banda, s’augmentarà la capacitat de muntatge a la planta de bateries.

A finals de 2022, la planta de motors construirà el motor híbrid 2.5 Duratec per a Europa, que actualment munta en el Kuga híbrid i híbrid endollable (PHEV), així com en els models Galaxy i S-Max en les versions híbrides. El motor Duratec Atkinson 2,5 litres gasolina és el primer de la seua classe construït a Europa i reforça la importància de PHEV i Full Hybrid en la línia de vehicles de Ford present i futura.

Addicionalment, la companyia confirma la inversió de 5,2 milions d’euros, que se sumen als 24 milions d’inversió inicial, per a augmentar la capacitat de la planta de bateries de València, que va començar la seua producció l’octubre de l’any passat. La capacitat de producció extra és necessària per a atendre l’increment de demanda dels vehicles híbrids actuals.

Segons la direcció de Ford Almussafes, la planta avança cap a un futur de vehicles totalment elèctrics. En 2020, el 39 % de les vendes de vehicles de Ford van ser en models SUV i crossovers; a més, els clients van mostrar molt d’interés en els models electrificats, que representen més del 50 % de la demanda del model Kuga.

El Mondeo deixarà de fabricar-se en 2022

A conseqüència de l’evolució en la preferència dels clients pels models SUV en detriment de les berlines tradicionals, Ford deixarà de fabricar el Mondeo a finals de març de 2022. Els models Galaxy i S-Max, dels quals s’han llançat versions híbrides recentment, continuaran en producció.

Aquesta decisió es pren després que la direcció de Ford Almussafes anunciara el passat 15 de març als sindicats un expedient de regulació d’ocupació (ERO) per a 630 treballadors de la planta de producció de vehicles per a dur a terme un ajust “estructural” de la producció de la factoria i adaptar-se a l’escenari actual, en el qual la pandèmia ja queda en segon pla i és el procés d’electrificació de l’automòbil el que sorgeix com a motiu principal de la decisió.

Després d’acumular sis expedients de suspensió temporal (ERTO) des de l’inici de la crisi sanitària, la multinacional reconeix que la situació actual no és conjuntural. Els models a combustió no es venen. Per això, ha proposat reduir el nombre de vehicles produïts diàriament des dels 1.640 actuals —als quals a penes s’ha arribat en l’últim any, a conseqüència dels constants expedients— a 1.360. Una reducció de 280 unitats al dia que tot fa indicar que provocarà l’extinció del torn de nit, encara que aquest extrem no està confirmat. En total, Almussafes fabricarà unes 50.000 unitats menys fins que acabe l’any.