Compte amb les mascaretes que contenen biomassa de grafé. La indústria no ha deixat d’incorporar noves tecnologies filtradores a aquests dispositius, com les nanofibres per a millorar la capacitat de filtració de l’aire davant de partícules i virus. No obstant això, les mascaretes amb grafé o biomassa de grafé es troben en el punt de mira de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) pels possibles riscos per a la salut que poden ocasionar.

En els últims dies s’han detectat unitats de mascaretes amb aquest component en el mercat espanyol, també a la Comunitat Valenciana. Tant és així que un sindicat del cos de funcionaris ha presentat un escrit en què demana a la Delegació de Govern que retiren aquestes mascaretes que s’havien repartit entre el personal de Sanitat Exterior. A més, exigeixen que s’investigue si els treballadors d’Educació també tenen aquestes proteccions amb grafé.

El grafé és un material compost d’àtoms de carboni molt utilitzat en la indústria perquè és extremadament resistent, flexible, elàstic i transparent. El problema radica en el fet que té la capacitat de travessar la barrera cel·lular i la inhalació de les seues nanopartícules podria implicar lesions pulmonars. Per aquest motiu, l’Aemps ha demanat el cessament de la venda de les mascaretes amb grafé a Espanya.

L’alerta va saltar després d’una publicació recent per part de les autoritats sanitàries del Canadà, en la qual s’informava dels possibles riscos per a la salut de la presència de grafé o biomassa de grafé en les mascaretes.

Quines són les mascaretes amb grafé

Davant del perill que puga suposar per a la salut, el Ministeri de Sanitat ha recomanat que no s’utilitzen les mascaretes quirúrgiques que continguen grafé.

Actualment s’ha identificat que a Espanya s’estan comercialitzant mascaretes quirúrgiques del tipus IIR amb grafé de biomassa del fabricador Shandong Shenquan New Materials Co. Ltd, de la Xina.