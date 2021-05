Se’n va. La fins ara presidenta del Partit Popular a la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha comunicat a la direcció nacional del partit la seua renúncia a continuar com a líder del partit a la Comunitat. Bonig ha decidit, finalment, no presentar-se al congrés autonòmic del PPCV.

Convocatòria del congrés autonòmic

De moment, el Partit Popular de la Comunitat Valenciana ja ha convocat una junta directiva autonòmica per a dijous que ve amb la finalitat de traslladar la proposta d’acord de convocatòria del congrés autonòmic del partit, ara ja sense Bonig com a candidata.

Des de la direcció nacional del PP confirmen que, després de la renovació provincial a la Comunitat Valenciana, s’ha convocat el congrés regional per a renovar i posar a punt l’estructura i estar preparats per a guanyar les pròximes eleccions a la comunitat autònoma i treballar perquè Pablo Casado arribe prompte a la Moncloa.

Quant a la decisió de la fins ara líder del PPCV, la direcció nacional “vol agrair a Isabel Bonig el seu treball, esforç i dedicació, des que, el juliol de 2015, es va fer càrrec del partit en un moment molt complicat. En aquests quasi sis anys, Bonig també ha destacat pel seu important treball d’oposició, que ha deixat al descobert la mala gestió del Govern valencià de Ximo Puig. Bonig continuarà sent un actor clau per al partit en l’àmbit autonòmic i nacional”, expliquen en un comunicat.

Després de l’eixida de Bonig, la junta directiva regional convocarà dijous que ve el seu congrés i seran els militants els que trien a qui lidere el partit en els pròxims anys.

Carlos Mazón, com a possible relleu de Bonig

Encara que la direcció del PP ha subratllat que seran els militants els que “trien a qui lidere el partit en els pròxims anys”, fonts del partit consideren que el relleu de Bonig al capdavant del PPCV serà Carlos Mazón, president del PP d’Alacant i de la Diputació. En els últims mesos, el seu nom ha aparegut en les travesses com a candidat preferit de Génova per a liderar el PP de la Comunitat Valenciana. De fet, el passat 21 d’abril, se li va preguntar expressament a Pablo Casado en una roda de premsa si Mazón era el candidat a presidir el PPCV.

“No hi ha cap congrés convocat i, per tant, no em correspon a mi valorar qualsevol procés que ni tan sols s’ha convocat encara”, va respondre Casado llavors als periodistes al Congrés dels Diputats.

Aquests últims mesos, Isabel Bonig havia expressat la seua intenció de repetir al capdavant del PP valencià. Dimarts passat, va demanar tranquil·litat als “satèl·lits de Génova” i va assegurar que no sabia “res” del congrés del PPCV.

“Es convocarà, açò és més llarg que un dia sense pa. Veig que hi ha alguns, no Génova, sinó els satèl·lits de Génova, que tenen massa pressa”, va dir la presidenta del PPCV, que va afegir que ella parlava amb Génova però que no li havien dit “res”.

El PP està immers, en aquest moment, en la celebració dels congressos provincials —ja n’ha celebrat una vintena— i preveu començar amb els congressos regionals aquest estiu. El conclave valencià se celebrarà, segurament, a finals de juny, segons fonts del partit.

Un dels congressos que ha despertat més expectació és el del PP madrileny, que tindrà lloc a finals d’any. Pablo Casado haurà de decidir, aleshores, si aposta per buscar un equilibri entre Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez-Almeida a través d’una tercera via —aquests mesos s’ha suggerit la figura d’Ana Camíns— o si opta directament per donar el seu suport a Ayuso per a liderar el partit a Madrid una vegada que es confirme la victòria en les eleccions autonòmiques d’aquest 4 de maig, tal com pronostiquen les enquestes.