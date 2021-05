La Conselleria de Sanitat ha confirmat 127 casos nous en les últimes 24 hores i 9 morts per covid a la Comunitat. Per províncies, els contagis s’han distribuït de la manera següent: 30 a Castelló (40.363 en total), 39 a Alacant (146.523 en total) i 58 a València (204.064 en total). El total de casos no assignats es manté en 1. En els 127 casos notificats hui s’inclouen els 20 casos nous detectats en un col·legi major de València, dels quals s’ha informat en una altra nota.

Des de l’última actualització, s’han registrat 349 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, ja hi ha 391.655 persones a la Comunitat Valenciana que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la manera següent: 40.521 a Castelló, 146.449 a Alacant i 204.630 a València. El total d’altes no assignades es manté en 55.

També s’han registrat 9 defuncions per coronavirus des de l’última actualització, per la qual cosa el total de defuncions des de l’inici de la pandèmia és de 7.346: 797 a la província de Castelló, 2.795 a la d’Alacant i 3.754 a la de València.

Residències

En aquests moments, hi ha casos positius en 5 residències de majors (1 a la província de Castelló, 2 a la província d’Alacant i 2 a la província de València) i 1 centre de menors de la província de València.

Els huit brots registrats des de l’última actualització sumen 47 contagis.