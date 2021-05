El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València va presentar ahir l’exposició “El temps suspés: els camps per a persones refugiades palestines al Líban”, del fotoperiodista de Levante-EMV Germán Caballero, i comissariada pel professor i doctor Jorge Ramos Tolosa. La mostra, produïda per la Universitat de València, mitjançant el Vicerectorat de Cultura, pretén acostar la realitat de la població, majoritàriament palestina però també siriana, que viu en els camps establits per a persones refugiades palestines al Líban des de 1948 i que hui dia perduren.

La mostra, que es podrà visitar fins al 3 de setembre, reuneix quasi un centenar de fotografies captades el setembre de 2019 i de 2020.

L’exposició aborda diversos aspectes com l’accés a l’aigua potable, la sanitat, la igualtat de gènere, l’habitatge, la infància, la joventut o les persones majors, als quals se’ls suma la pandèmia i la crisi econòmica derivada d’aquesta.