Crevillent serà el centre de la commemoració de l’Any Benlliure 2022. Coincidint amb el 75 aniversari de la mort del popular escultor valencià Mariano Benlliure, la Federació de Setmana Santa ha impulsat, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Crevillent, una sèrie d’activitats entorn de la figura del tallista. Hi haurà des de concursos literaris fins a premis d’investigació, a més d’exposicions i altres esdeveniments promocionals.

El Museu de Setmana Santa ha albergat l’acte que serveix de senyal d’eixida per als actes commemoratius de l’Any Benlliure 2022, uns actes que el president de la Federació, José Antonio Maciá, anunciava que portaran per títol “Infinites formes de l’ànima”.

Maciá destacava en la presentació de les activitats que, des de l’últim trimestre de l’any passat, la Federació està treballant braç a braç amb l’Ajuntament per a preparar aquesta commemoració “que dignifique la figura de l’excels escultor Mariano Benlliure, que va visitar Crevillent en 1945 i que entre 1944 i 1947 va esculpir diverses obres per a la nostra Setmana Santa”.

Hi ha previstos, per exemple, concursos literaris, d’assaig i d’investigació. El programa inclou la creació d’un apartat especial per a les obres de Benlliure dins del Concurs Internacional de Fotografia de la Setmana Santa “Memorial Alberto Candela”. També està pensat dedicar a l’artista valencià una part del III Congrés Nacional d’Escultura Religiosa, pensat per a octubre a Crevillent. En 2022, se celebraran diverses conferències d’experts i investigadors, en les quals s’implicaran les acadèmies de belles arts de Sant Ferran i Sant Carles i diferents universitats. Molt prompte es presentarà un cartell sobre el 75 aniversari i, a més, s’estan dissenyant publicacions específiques i s’organitzarà una exposició itinerant amb obres de l’escultor.

La iniciativa, que naix de la Federació, compta amb tot el suport de l’Ajuntament. Tal com assenyalava l’alcalde, José Manuel Penalva, “fem des d’ací una crida a la Generalitat Valenciana, la Diputació d’Alacant i el Govern d’Espanya perquè s’impliquen en aquest Any Benlliure. També el poble de Crevillent ha d’implicar-se en aquest projecte tan ambiciós. Als crevillentins ens agrada fer les coses en gran”.

El regidor de Turisme, Josep Candela, destacava que l’Any Benlliure “situarà Crevillent en el centre de les mirades turístiques i del mapa cultural, amb una dimensió estatal i internacional”. Per això, “el nostre ajuntament s’alegra que, gràcies a la Federació, puguem commemorar aquest esdeveniment que adoptem com una prioritat i a la disposició del qual posarem totes les eines de què disposem, així com la participació en Fitur. Totes les nostres actuacions de promoció turística pivotaran entorn de la figura de l’escultor”.