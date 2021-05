Agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil van registrar, ahir a la vesprada, el domicili de José Cataluña, responsable de les finances del PSPV durant dècades i exvicepresident de Bancaixa, en el marc de l’operació Assut II contra la corrupció, a la recerca d’evidències de la seua presumpta participació en la trama de comissions urbanístiques que investiga la Fiscalia Anticorrupció i la jutgessa d’Instrucció número 13 de València. Cataluña és un dels set investigats en la causa, als quals s’ha imputat, però no detingut.

Segons la informació a la qual ha tingut accés Levante-EMV, José Cataluña, un històric dels socialistes valencians, estaria vinculat a aquesta xarxa en qualitat d’intermediari per a posar en contacte el constructor considerat l’epicentre de la trama de corrupció, l’empresari Jaime María Febrer, amb ajuntaments governats pel PSPV en els anys sota investigació en el cas Assut, des de 2005 fins a 2010.

El domicili de Cataluña registrat pels agents de l’UCO seria el que posseeix a la localitat de Gilet, on l’exvicepresident de Bancaixa va ser alcalde des de 1983 fins a la legislatura de 1995-1999. Gilet és un municipi de poc més de 3.000 habitants de la comarca del Camp de Morvedre i un lloc clau per a la família socialista, on Cataluña celebrava anualment concorreguts àpats.