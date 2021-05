La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha signat aquest dimarts la resolució per la qual es renoven 6.050 contractes de reforç covid de professionals sanitaris fins al 31 de desembre d’enguany, segons han informat des del seu departament.

Entre dimecres i dijous, els departaments de salut es posaran en contacte “personalment” tant amb el personal que prolonga els seus contractes com amb el que no ho fa, per a comunicar-los la decisió. La directora general de Recursos Humans, Carmen López, ha informat de tots dos extrems i ha explicat els criteris per a la renovació dels contractes.

“Inclouen la potenciació en atenció primària per a fer front a la vacunació contra el coronavirus, el desenvolupament de l’estratègia en salut mental a la Comunitat Valenciana i el reforç dels serveis d’urgència”, ha detallat. A més, segons ha indicat, es pretén mantindre “un contingent important” en atenció hospitalària.

López ha indicat que des de Sanitat volen dirigir-se especialment al col·lectiu que no renovarà els seus contractes, “per a agrair-los l’esforç i el compromís amb què han col·laborat en aquest període tan crític com ha sigut la pandèmia”.

Aquest mateix dimarts, Sanitat havia eixit al pas de les crítiques per la manera en què s’assegurava que s’estava comunicant la no renovació dels contractes covid a través de WhatsApp. Des de la Conselleria es negava aquest extrem i se subratllava que, fins al moment, no s’havia fet cap comunicació, ja que encara s’estaven tancant els contractes amb Hisenda i, “una vegada estiga tot llest, es comunicarà als interessats i a la resta de la societat”.

El Col·legi Oficial d’Infermeria de València (COEV) havia denunciat l’enviament de whatsapps per a comunicar la fi de contractes de reforç, la qual cosa qualificava de “menyspreu” i de mètode “ofensiu”, un extrem que nega la Conselleria.

Sindicats i entitats de representació professional havien expressat la seua oposició a una proposta inicial de Sanitat de renovar només 5.337 places, a partir de l’1 de juny i fins al 31 de desembre, dels 9.309 contractes covid actuals, la qual cosa suposava la supressió del 43 % d’aquests llocs, segons han denunciat en diverses ocasions. Ara, la Conselleria de Sanitat ha anunciat la renovació de 6.050 contractes fins al 31 de desembre.