El Fòrum CONNECTA LABORA organitzat per LABORA i la Mancomunitat de l’Horta Sud va reunir aquest matí prop d’un miler de demandants d’ocupació. Les persones assistents han pogut fer entrevistes de treball per als 86 llocs de treball oferits, a més de realitzar diversos tallers orientats a millorar la seua ocupabilitat.

El Fòrum CONNECTA LABORA de l’Horta Sud s’emmarca dins dels pactes territorials per a l’ocupació a la comarca recentment renovats a l’Horta Sud. El fòrum tenia com a objectiu acostar i posar en contacte les persones amb empreses i dotar d’estratègies les persones assistents per a aconseguir un lloc de treball.

El fòrum va ser inaugurat per la directora general d’Ocupació i Formació de LABORA, Rocío Briones; així com per l’alcalde de Torrent, Jesús Ros; per la presidenta de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud, Eva Sanz; així com per l’adjunta a la secretària d’Ocupació i Formació, CCOO, Carolina Sánchez; a més del secretari de València Sud i Interior d’UGT, Javier Marqueda.

La presidenta de la Mancomunitat, Eva Sanz, va destacar en la seua al·locució de benvinguda l’oportunitat que suposa per a les persones desocupades esdeveniments com aquest que permeten “activar-se i millorar les possibilitats de reintegrar-se al mercat de treball amb formació o directament a través de les ofertes de treball disponibles”.

Al llarg del matí els i les assistents van participar en diferents tallers i sessions d’orientació laboral, ocupabilitat, cerca d’ocupació per Internet, elaboració d’un currículum i videocurrículum amb la seua carta de presentació o de simulació d’entrevistes de treball, entre altres.

D’altra banda, un total 22 empreses dels municipis que formen part de la comarca van fer entrevistes de treball per a cobrir els 86 llocs de treball oferits. Els perfils d’ocupació oferits eren variats i anaven des de soldadors, carretoners, electromecànics o electricistes fins a administratius, comercials, cuiners, conductors d’autobús o personal auxiliar d’infermeria. Hi van participar empreses com Addeco, Leroy Merlin, Transvia, Banco Mediolanum, Caser Seguros, Norauto o Power Electronics.

Fòrum virtual

Amb l’objectiu d’arribar al màxim nombre de persones possibles, es va dissenyar un esdeveniment virtual a través d’un webinari en el qual es van succeir sessions com ara taules redones, tallers relacionats amb la cerca d’ocupació i píndoles formatives. Així mateix, es farà una sessió sobre les iniciatives que es duen a terme des del Fons Social Europeu en matèria d’ocupació.