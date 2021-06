Prop d'un centenar de treballadors interins de l'Ajuntament de Sagunt es manifesta aquest matí davant del consistori per a denunciar l'"abús de la temporalitat" que porta a molts d'ells a dur 5, 10, 20 i fins a 30 anys sense consolidar les seues ocupacions.

Amb càntics contra l'equip de govern i els sindicats, aquest col·lectiu apel·la als diversos pronunciaments que arriben des d'Europa i "deixen sense fonament la proposta de l'equip de govern -de Sagunt- per a posar en marxa processos de falsa estabilització". Davant d'aquestes directives i sentències, el tripartit, "en lloc d'acatar-les, és com si sentira ploure, com si no existírem".

I és que mentre que "el més barat i senzill" seria "la permanència en els nostres llocs fins a la jubilació", després que "tots ens vam sotmetre a un procés selectiu i estiguem exercint tasques estructurals" a l'Ajuntament, el govern municipal opta per "convocar uns procediments que són contraris a les directives europees" i podrien desembocar "en l'acomiadament lliure i gratuït de centenars de treballadors. Una vergonya".

Aquesta concentració es desenvolupa en el marc de la vaga convocada pels treballadors interins de les administracions públiques en tot l'Estat.