L’índex compost d’indicadors líders (CLI), que serveix a l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) de termòmetre econòmic per a detectar canvis de tendència en la conjuntura, va continuar creixent durant el mes de juny, per la qual cosa va continuar mantenint la seua millor lectura des de febrer de 2020, abans que la pandèmia començara a afectar l’economia espanyola.

D’aquesta manera, la lectura de l’indicador avançat es va situar en 98,9 punts, des dels 98,5 que va reflectir el mes de maig. D’aquesta manera, els CLI encadenen ja huit mesos a l’alça per a Espanya.

En general, a causa de l’alçament gradual de les mesures contra la pandèmia i el progrés de la vacunació, l’OCDE ha alertat que, ara, les incerteses poden generar fluctuacions “més altes que de costum” en els CLI i en els seus components. “Com a tal, els CLI han d’interpretar-se amb cautela i la seua magnitud ha de considerar-se com una indicació de la força del senyal, més que com una mesura del grau de creixement de l’activitat econòmica”, ha precisat.

Per al conjunt dels països que formen part de l’OCDE, el “termòmetre” es va situar en 100,8 punts, tres dècimes més que la dada que va publicar-se al maig. Segons ha informat el club de països, aquesta dada suposa una previsió d’“augment constant” de l’economia.

Entre les principals economies europees, França va registrar una lectura de 99,1 punts, tres dècimes més que al maig, mentre que Alemanya es va situar en 101,6 punts, des dels 101,3 del cinqué mes de l’any. Respecte a Itàlia, els CLI es van situar també en 101,6 punts al juny, la qual cosa suposa una millora de quatre dècimes en comparació amb el mes precedent.

D’altra banda, la lectura dels Estats Units va ser de 100,7 punts (tres dècimes més); la del Regne Unit, de 100,2 (tres dècimes més); i la dada del Japó va ser de 100,8 punts, una dècima més.