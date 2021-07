El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, va presentar ahir a Cullera els punts violeta turístics de la Comunitat Valenciana, juntament amb la directora general de l’Institut Valencià de les Dones, María Such; i l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor. El projecte pretén atendre, informar i ajudar víctimes de qualsevol mena d’agressió sexista de manera immediata. El seu propòsit és conscienciar, previndre i identificar situacions de violència de gènere, per tal de facilitar el gaudi del període vacacional, amb respecte cap a les dones, lliures d’assetjament i humiliació masclista.

El responsable de Turisme va defensar que “sense respecte, no hi ha felicitat ni hospitalitat”, i va recordar que el model turístic de la Comunitat Valenciana “no és neutral, hem legislat en clau de codi ètic i aquest és el nostre model”. María Such va destacar que el protocol “suposa crear espais segurs” i que “Cullera aposta per un turisme hospitalari i segur”.

L’alcalde va presentar Cullera com “un espai lliure de masclisme” i va afirmar que “aquest acord suposa crear un punt segur i un referent, un motiu més pel qual els turistes ens trien”.