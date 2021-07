La Conselleria d’Educació ha autoritzat la creació d’un programa d’innovació educativa per a posar en funcionament l’aula didàctica de cultura contemporània Carmelina Sánchez-Cutillas, amb l’objectiu de difondre i dinamitzar l’obra de l’escriptora valenciana durant el curs 2021-2022, tal com va publicar ahir el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La raó de ser d’aquesta iniciativa té l’origen en la declaració, per part de l’Acadèmica Valenciana de la Llengua (AVL), de 2020 com l’any de Carmelina Sánchez-Cutillas, per a reconéixer la figura de l’escriptora. Una iniciativa que es prorroga durant aquest any a causa de la pandèmia. L’aula didàctica, situada a l’edifici Vila Gadea d’Altea, a la Marina Baixa, serà el lloc que servirà de referent perquè el públic en general i l’alumnat en particular puguen conéixer l’obra literària d’aquesta escriptora valenciana de la generació dels cinquanta. L’habilitació d’aquest espai és fruit de la col·laboració de l’Ajuntament d’Altea, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i la Càtedra Enric Valor de la Universitat d’Alacant. Carmelina Sánchez-Cutillas va estudiar Filosofia i Lletres a la Universitat de València i va treballar en la secció de Cultura del diari Levante. Durant els anys seixanta, va començar a compondre poemes en valencià, impregnats d’un realisme social, en els quals “remarca els anhels de recuperació de la cultura, la llengua i la llibertat del seu poble”. És una de les poques dones poetes en el període de postguerra. Una dona “compromesa, que va aconseguir ser escriptora, historiadora i periodista, malgrat viure en un temps i un context en què tot això encara estava reservat als homes”.