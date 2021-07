Un total de 3.107.318 persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana. A més, en aquests moments, tenen la pauta completa d'immunització (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca, i la monodosi de Janssen) 2.589.521 persones. Per províncies: 305.977 a Castelló, 931.550 a Alacant i 1.351.994 a València.

A més, s'han notificat 3.482 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des de l'última actualització, que situen la xifra total de positius en 452.283 persones. Per províncies: 400 a Castelló (46.807 en total), 1.110 a Alacant (161.608 en total) i 1.972 a València (243.866 en total). El total de casos no assignats es manté en 2.

Des de l'última actualització s'han registrat 4.700 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta manera, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 426.291 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 44.148 a Castelló, 154.019 a Alacant i 228.065 a València. El total d'altes no assignades es manté en 59.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 715 persones ingressades: 75 a la província de Castelló, 6 en UCI; 140 a la província d'Alacant, 23 en UCI, i 500 a la província de València, 62 en UCI. En total hi ha 91 persones en les unitats d'intensius valencianes.

D'altra banda, s'han registrat 4 defuncions en els últims set dies, per la qual cosa el total de decessos des de l'inici de la pandèmia se situa en 7.482: 810 a la província de Castelló, 2.851 a la d'Alacant i 3.821 a la de València.

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 29.972 casos actius, la qual cosa suposa un 6,46 % del total de positius.