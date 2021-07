L'Ajuntament de Dénia col·locarà una barrera provisional fixada en l'asfalt al final del carrer Santíssima Trinitat que impedirà l'accés al vessant nord del castell. El tancament d'aquest vessant busca evitar botellots, rebombori, actes vandàlics i acumulació de brutícia. Els veïns del barri de les Roques havien exigit al consistori mesures contra el botellot i el vandalisme. Aquests comportaments incívics es repeteixen cada cap de setmana.

L'Ajuntament també netejarà i esbrossarà aquest vessant abans de tancar-lo. Si la mesura té l'efecte desitjat, es demanarà permís a la Conselleria de Cultura per a instal·lar una barrera definitiva amb un sistema de control d'accés. El castell està declarat bé d'interés cultural (BIC) i aquesta figura té un radi d'influència. Per això és imprescindible que Cultura autoritze el possible tancament definitiu d'aquest vessant.