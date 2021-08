L'oratge a València per a aquest dimecres, segons informa l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), es preveu amb el cel totalment clar la major part del dia, encara que amb alguns intervals nuvolosos en les primeres hores del dia que podran originar pluja a València amb tempesta en les comarques de l'interior. Només hi ha un 20 per cent de pluja a València, però no es descarten precipitacions, encara que aïllades i puntuals.

El vent a València bufarà fluix de direcció variable, amb brises a la vesprada en el litoral, i les temperatures seguiran en augment, amb valors notablement alts a València i Alacant que poden arribar als 36 o 38 graus, la qual cosa suposaria que l'onada de calor tornaria a estar present a la Comunitat Valenciana aquest estiu.

Més en concret, la jornada començarà el dia amb núvols alts i amb 20 graus de mitjana, encara que el dia s'aclarirà i pujaran els graus. Entre les 6 i 12 hores hi haurà uns 30 graus de mitjana i, a partir del migdia, arribarà l'onada de calor sufocant a València. Entre les 12 i 18 hores es fregaran els 40 graus de temperatura màxima amb l'onada de calor sufocant a València i, després d'aquest interval de temps, tornaran a baixar les temperatures entorn dels 23 graus. A les 15 i 16 hores és quan s'espera el pic de calor màxima de l'oratge a València.

Pluja el cap de setmana

La pluja a València tornarà a estar present el cap de setmana, sobretot diumenge. Durant aquesta jornada s'espera un 90 per cent de precipitacions. Les temperatures baixaran notablement amb uns 26 graus de màxima al migdia i 23 de mínima al matí.