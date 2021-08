Una jove ha denunciat en les xarxes socials que no li van deixar accedir a l’interior d’un autobús de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) a València per “anar escotada i poder ofendre els altres”. L’afectada, que va publicar en Twitter la seua mala experiència amb l’empresa pública d’autobusos, declara que s’ha sentit “discriminada” i qüestiona que la normativa preveja aquesta mena de restriccions. “No és un biquini, és un top i no vaig ensenyant res”, raonava la jove en el seu compte de Twitter.

Hola Cristina, gracias por comentarnos. Por favor, si nos indicas más datos por DM podemos investigar mejor qué ha ocurrido para tomar las medidas necesarias. Gracias y sentimos la mala experiencia. — EMT València (@emtvalencia) 8 de agosto de 2021

Quant a la normativa, la pàgina web de l’EMT no preveu cap clàusula de codi de vestimenta, cosa que ha recalcat l’afectada en la mateixa xarxa social. “No hi ha cap norma que estipule que no hi puc accedir així. Si n’hi haguera una, hauria d’estar a la vista de tots els usuaris que vagen a accedir al bus. Les úniques que hi ha estan a l’interior, i, per a poder llegir-les, abans has d’accedir a l’autobús”, ha dit.

D’altra banda, l’EMT ha respost a la seua reclamació amb un missatge escarit en el qual li demana que envie les seues dades per missatge privat per a “poder investigar què ha ocorregut i prendre les mesures necessàries”, al mateix temps que ha manifestat que senten la “mala experiència” de la usuària.