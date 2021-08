La Comunitat Valenciana manté el seu idil·li amb els JJOO des de Barcelona ’92, amb quatre medallistes i quatre diplomes més entre els 25 esportistes valencians a Tòquio. La plata de Carlos Soler, Óscar Gil i Pau Torres en futbol i el bronze de Gedeón Guardiola en handbol suposen un xicotet salt respecte als últims Jocs i tornar al nivell dels de Londres, amb la qual cosa s’igualen, a més, els quatre medallistes que va haver-hi a la ciutat comtal, encara que sense aconseguir el rècord de cinc d’Atlanta 1996. En Rio 2016, només va haver-hi dues medalles, totes l’últim dia, la plata que es van repartir Alejandra Quereda i Elena López en gimnàstica rítmica i el bronze de Víctor Claver amb la selecció de bàsquet. El nou jugador del València Basket venia de penjar-se a la capital britànica una plata, també quan la competició arribava a la fi, al costat del bronze de les guerreres Silvia Navarro i Vanessa Amorós. També ara ha calgut esperar fins al penúltim dia per a veure l’èxit dels nostres en dos esports d’equip com el futbol i l’handbol, que ja havien donat alegries en anteriors Jocs amb Agustín Sancho, Veza Fragoso i David Albelda, d’una banda, i amb Salva Esquer i les dues guerreres esmentades abans, d’altra banda.

Tres medallistes i sis diplomes va aconseguir la C. Valenciana a Londres 2012, una xifra que va baixar a tres medalles i dos diplomes en Rio 2016, i que ha tornat a elevar-se fins als quatre medallistes i quatre diplomes a Tòquio 2020. I tot això, malgrat la pandèmia, que d’ací a tres anys, en París 2024, hauria d’estar superada, però sobretot gràcies a iniciatives com la del Projecte FER, que sumarà, amb aquest, tres cicles olímpics encoratjant els esportistes valencians a superar els seus reptes.

Van meréixer més

Els tres centímetres que li van faltar a Eusebio Cáceres per a penjar-se el bronze en salt de longitud, i els 91 punts que li van faltar a Jorge Ureña per a tocar diploma en decatló, en què va fer marca personal, van ser com una dutxa d’aigua freda. Almenys tots van complir el somni olímpic en Tòquio 2020, sense sobresalts ni esglais en plena pandèmia.

També els capritxosos emparellaments davant de les parelles campiones del món tant de Liliana Fernández com de Pablo Herrera, dos veterans del vòlei platja, els van impedir arribar als quarts de final i assegurar-se amb això el diploma. Igual que a Sara Sorribes, que, després de tombar la número u, Ashleigh Barty, va caure eliminada en huitens davant de Pavlyuchenkova. Les guerreres es van quedar sense diploma per primera vegada en uns JJOO i Víctor Claver es va estavellar en quarts contra els EUA.