MIlei califica a Sánchez de "cobarde" y lo acusa de haber "ensuciado" las relaciones de Argentina con España

"La gira por España ha demostrado que soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial. Estoy en otra liga". Javier Milei se ve mira al espejo y cree que le devuelve la imagen de un Mick Jagger de la ultraderecha. En su condición de 'rock star' se deslindó de todo tipo de responsabilidad en la crisis que estalló el domingo tras su intervención en el acto de Vox en Madrid. Al hablar con el canal de noticias TN, el presidente argentino consideró que el jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, "ensució la relación diplomática entre dos naciones muy hermanadas". Sin embargo, "no se va a romper" el vínculo porque "no la construyen los mandatarios, la construye la gente".

Según el anarco capitalista, la reacción de la diplomacia española, que pidió a Argentina un pedido de disculpas por los agravios a Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, ha sido coordinada desde Buenos AIres con el kirchnerismo, que actualmente se encuentra en la oposición. "A su mujer no la mencioné. Entonces, principio de revelación, se autoincrimina. Se hizo cargo, lo cual demuestra que está sucio".

Milei apuntó especialmente contra su antecesor en el Ejecutivo, Alberto Fernández, quien tiene una relación personal con Sánchez pero se encuentra enemistado con la exvicepresidenta, Cristina Kirchner. De acuerdo con el libertariano, Fernández se desempeña como "asesor" del jefe de Gobierno de España quien "es tan cobarde que necesitó salir a pegarme por medio de mujeres". Sánchez "trabaja alineado con el kirchnerismo para tratar de sabotear nuestro Gobierno". Para el anarco capitalista, "lo que está pasando en España no es independiente" de lo que hacen desde Buenos Aires los seguidores de Fernández de Kirchner, y eso "es gravísimo".

Asistencia psicológica

Fernández reaccionó de inmediato: "Necesita prontamente asistencia psicológica". El exjefe de Estado expresó su "asombro" por el "desastre político internacional de magnitud" que provocó su sucesor. "Me atribuye a mí la responsabilidad de las consecuencias de sus acciones". A Milei, añadió, "habrá que reconocerle una eficiencia envidiable para hacer todo mal".

A pesar de la crisis bilateral, el anarco capitalista se siente halagado por la recepción que tuvo en el acto de la ultraderecha internacional. "Fue muy estremecedor. Se pusieron de pie y gritaban Argentina. Es fuerte. Cada vez que salgo pongo a la Argentina en el centro de la escena. Por eso, los empresarios, los más importantes del mundo, quieren hablar conmigo".

Su estrellato global, especialmente en las redes sociales, muestra a los ojos de Milei la "berretada (mediocridad)" de los políticos argentinos. Los que critican el cuadro recesivo, la pobreza cercana al 50%, agravada por una inflación cercana al 60% en cinco meses de gestión, lo hacen porque son envidiosos de su glamour. "Les encantaría estar donde estoy yo".

Vuelve a Madrid en junio

El presidente argentino volverá a Madrid el próximo 21 de junio para recibir un premio del Instituto Juan de Mariana, por su "defensa de la libertad". En un mes pueden suceder muchas cosas que enturbien más los vínculos con España, estiman algunos analistas. Por lo pronto, su enfrentamiento con Sánchez puede poner en peligro las acciones que el oficialismo ha coordinado con algunas fuerzas de la derecha moderada para avanzar en la aprobación de la Ley Bases, que le otorga facultades excepcionales y promueve el desguace del Estado. Falta poco para que Milei cumpla medio año en el poder y todavía no logró que el Congreso avale ninguna de sus iniciativas. El diputado Miguel Ángel Pichetto, quien ha facilitado que la normativa avance en esa cámara, calificó al mandatario de "irresponsable" al haber provocado "conflictos absurdos".

De acuerdo con el portal 'La Política Online', la obsesión de Milei por construir un "personaje" parece por momentos "situarse por encima" de su rol como presidente. El "fin de semana histriónico en España" es una nueva constatación. Más allá de los problemas que puedan derivar de su "actitud explosiva", Milei "cree que está peleando la batalla cultural en el mundo, que es mucho más que un mandato gubernamental en un país".

Para el politólogo Marcos Novaro, al anarco capitalista "no le interesa" la tarea del Ejecutivo, sino ser "un ideólogo global, un influencer". Novaro, autor de una historia de la última dictadura argentina que es de referencia para los investigadores, considera que es "preocupante" la actitud de Milei porque "no va a cambiar" ni sacrificará sus prioridades personales. "Todo lo lleva a pensar que él está teniendo éxito, que él logra su cometido. Está re feliz, no lo van a sacar de ese juego, no lo va a abandonar".