Els banyistes que baixaven ahir a la cala dels Testos del Poble Nou de Benitatxell s’indignaven. Als peus de l’última de les tres parets que els turistes descendeixen agarrats a una corda, s’ha format un abocador. Fa un mes hi havia, abandonades, neveres trencades, coixins i algunes bosses de fem. Aquests residus han generat un efecte crida en els incívics. Han anat fent, ací, més i més fem. I la cala mostra, en aquests últims dies d’agost, una imatge que parla molt malament de la conscienciació d’alguns turistes.

Arriben a passar el dia a un dels trams litorals més bells de la Comunitat Valenciana. Baixen per l’abrupta senda i es despengen pel barranc carregats amb neveres i trastos de platja. Després, a l’hora de pujar, solten llast i deixen el fem en aquest punt, que s’ha convertit en un abocador. També es veuen bosses amb plàstics, llandes i residus escampats per altres punts de la cala.

L’incivisme assoleix cotes perilloses. El fem genera contaminació i danya un paratge de gran valor paisatgístic i natural. Alguns banyistes temeraris, fins i tot, hi fan fogueres. Hi ha restes de fogueres en la riba de la platja i en l’abric de Testos (un antic refugi de pescadors). Una espurna pot provocar un incendi en un litoral molt abrupte. Seria complicat apagar-lo i els banyistes quedarien atrapats, ja que només hi ha una eixida, la de l’escarpada senda.