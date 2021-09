L’equip de cerca de la Guàrdia Civil ha tornat a la pedrera abandonada situada al terme municipal de Castelló (la Ribera Alta) per a intentar localitzar les restes de Marta Calvo. Els agents van inspeccionar ahir tres localitzacions entre Manuel i Senyera amb diverses unitats canines en una primera presa de contacte sobre el terreny.

De moment, i mancant el resultat de les noves inspeccions, l’UCO ha descartat diverses casetes i construccions abandonades entre Senyera, la Llosa de Ranes i Castelló. Els treballs de hui se centraran de nou en els voltants de la pedrera en desús. Per a això, seran claus les unitats canines especialitzades en la detecció de restes cadavèriques. Un dels primers llocs als quals s’ha desplaçat el dispositiu és un abocador il·legal situat en un xicotet avenc.

La Guàrdia Civil té l’esperança de trobar el cos en un abocador il·legal

Es tracta d’un barranc molt abrupte que s’ha utilitzat, durant dècades, com a abocador il·legal. Està a tot just uns metres de la carretera i la Guàrdia Civil creu que es tracta d’una de les localitzacions que més probabilitats té per a localitzar les restes de la jove Marta. Falten dies per poder comprovar tota la zona i netejar les restes i els enderrocs sota els quals podria trobar-se el cos de la jove. No obstant això, les primeres hipòtesis quadren. Es tracta d’un lloc de fàcil accés. El presumpte assassí no tindria problemes per a portar el cadàver des del cotxe i llançar-lo al fons de l’avenc. A penes hi ha 8 metres de distància entre la carretera i el punt més pròxim des del qual Jorge Ignacio podria haver-se desfet del cos de Marta.

A més, el lloc fa dècades que s’utilitza com a abocador il·legal, per la qual cosa el cadàver hauria quedat soterrat en molt poc de temps per algun abocament. Normalment es fan a la nit i no és habitual que s’inspeccione la zona o el fons de l’avenc abans de descarregar les deixalles.

En total, participen en el dispositiu 40 persones entre agents de l’UCO i les unitats d’Homicidis, Seprona, GREIM, brigades forestals i la unitat canina. Aquesta unitat compta amb el suport de Junco, el gos que també va participar en la cerca de les xiquetes de Tenerife.

Les dades amb què treballa l’equip de cerca confirmen que el presumpte assassí de la jove Marta Calvo, Jorge Ignacio P.J., es va passejar per aquest paratge durant més de tres hores el dijous 7 de novembre de 2019, un dia després de presumptament matar-la.