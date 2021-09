La vicepresidenta segona del Govern d’Unides Podem i ministra de Treball, Yolanda Díaz, s’ha mostrat aquest matí contundent amb la necessitat d’afrontar ja la reforma del model de finançament i, en concret, abordar la situació de la Comunitat Valenciana, que, segons ha dit, és “la pitjor finançada d’Espanya” i ha de resoldre’s. “Aquest dèficit ha de ser resolt amb un nou model just que atenga les realitats del que aporta en termes econòmics, de PIB i de població, i de necessitats socials”. La intervenció de Díaz, que hui s’ha reunit a Alacant amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, i que a la vesprada ho farà amb la vicepresidenta Mónica Oltra i amb el nou vicepresident segon, Héctor Illueca, contrasta amb la posició manifestada també a València per la vicepresidenta i ministra d’Hisenda, Nadia Calviño, dijous. Calviño va assegurar en un acte al Palau, a preguntes dels periodistes, que la reforma del finançament autonòmic era un tema complex i no era una prioritat per al Govern, ja que aquest està centrat en els pròxims pressupostos. Calviño va haver de modular les seues paraules al llarg de la jornada i després d’escoltar les queixes de l’empresariat, després que en una trobada privada manifestara que totes les comunitats tenien la “sensació” d’estar maltractades financerament. La titular d’Economia va anar reconduint el seu discurs i va acabar indicant que el Govern compliria el seu compromís de presentar una proposta abans d’acabar l’any.

Díaz ha donat un colp de mà a Puig en la seua batalla per situar la reforma en l’agenda política, en recalcar que la reforma del sistema de finançament és “un dels problemes més apressants que té la Comunitat Valenciana i globalment el nostre país”. Així, ha insistit que vol ser “clara” en assenyalar que la Comunitat Valenciana és “la pitjor finançada del conjunt de l’Estat” i, sobre aquest tema, ha assenyalat que ho manté “des del coneixement rigorós del que està passant en termes d’infrafinançament al nostre país”. En aquesta línia, ha recalcat “el compromís” de la vicepresidenta segona del Govern amb “el necessari finançament autonòmic just” i ha assenyalat que el nou model ha d’atendre “les realitats del que aporta en termes econòmics, de PIB i de població, i de necessitats socials” per a la Comunitat Valenciana.

Per tot això, ha destacat que un sistema nou, “sense cap dubte, seria un pas en un horitzó pròxim per a millorar la qualitat de vida en el conjunt del nostre país”. En aquesta línia, ha insistit que el finançament autonòmic “ha de resoldre’s” i ha assenyalat que la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, “està treballant en això”.

Cimera de ministres a Alacant

D’altra banda, durant la trobada s’ha anunciat que la seu de Casa Mediterráneo d’Alacant albergarà, el pròxim 7 d’octubre, la reunió de ministres de Treball i Formació de deu països de les dues ribes del Mediterrani per a l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques en totes dues polítiques.

A aquesta trobada internacional estan cridats les ministres i els ministres de Treball dels deu països que formen part del Fòrum: els europeus de França, Itàlia, Portugal i Malta, a més d’Espanya, i els de Mauritània, el Marroc, Tunísia, Algèria i Líbia. Creat en 1990, aquest àmbit d’intercanvi d’experiències és un “espai de cooperació privilegiat”, en paraules de la vicepresidenta, que s’ha erigit en una eina “útil com a punt de trobada” entre països que comparteixen història i que tenen multitud de llaços socials, culturals i econòmics.