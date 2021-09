L’associació cultural Amics de la Costera crida a la mobilització de la ciutadania de Xàtiva i de la Costera per a fer costat als dos únics projectes de la comarca que opten a ser executats dins de la fase final dels pressupostos participatius de la Generalitat Valenciana.

Aquests projectes són la creació d’un parc d’habitatge públic per a joves en el nucli antic de Xàtiva, pressupostat en 3,1 milions d’euros, i una intervenció en l’exconvent de Sant Domènec, pressupostada en 120.000 euros.

Per a votar aquests projectes, que han passat totes les fases de la iniciativa fins a arribar a l’actual etapa final, cal registrar-se en la plataforma web de la Generalitat Valenciana (gvaparticipa.gva.es), anar a la pestanya d’àmbit comarcal i, seguidament, a l’apartat de comarques centrals, on s’hauran de buscar els dos projectes de Xàtiva per a votar pels dos. Una mateixa persona pot votar els dos projectes.

A més, amb el suport de l’Ajuntament de Xàtiva i per a facilitar el procés de votació i reduir la bretxa digital, es posaran a la disposició de la gent diferents punts de suport a la votació.

Aquests punts se situen a la porta de l’ajuntament de Xàtiva (de 10 h a 14 h), a la Casa de la Joventut (de 10 h a 13 h i de 17 h a 20 h), a la Casa de les Dones (de 9 h a 14 h) i un últim punt que rotarà per diferents espais.

Amics de la Costera vol recalcar que aquesta “és una oportunitat per a la ciutat, però en la qual, perquè tire avant, s’han d’involucrar de manera directa tots i totes les xativines”. Així mateix, l’associació recorda i agraeix de nou el suport i la voluntat de col·laboració de l’Ajuntament de Xàtiva, de tots els partits polítics de la ciutat (PSPV-PSOE Xàtiva, Xàtiva Unida, PP Xàtiva, Ciutadans Xàtiva, Compromís Xàtiva, Plataforma per Xàtiva i Podem Xàtiva), del Consell de la Joventut i del teixit associatiu tant local com comarcal.