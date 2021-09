La Generalitat i l’Estat han comprat el 25 % dels terrenys de Parc Sagunt II per 20 milions d’euros i confien a completar l’adquisició de la resta del sòl abans de la fi del mes de març. El cap del Consell, Ximo Puig, va assenyalar ahir que l’objectiu és iniciar la parcel·lació i comercialització de la segona fase per la via ràpida. Parc Sagunt II suposarà la compra de 5,6 milions de metres quadrats. L’Administració ha sondejat el mercat i ha comprovat que hi ha més demanda que sòl disponible. Puig va fer l’anunci després d’assistir a la reunió del consell d’administració de la societat pública de l’àrea empresarial (composta al 50 % per l’Estat i la Generalitat), que va aprovar el canvi de l’actual denominació social de Parc Sagunt per la d’Espais Econòmics Empresarials Societat Limitada.

El president de la Generalitat va confirmar que el canvi de nom es deu al fet que la societat exportarà el “model d’èxit” de Sagunt a altres polígons industrials valencians amb l’objectiu d’atraure inversió i crear ocupació. Després de més d’una dècada de paràlisi, el Consell ha aconseguit donar un impuls a Parc Sagunt I, que ja té venut el 94 % del sòl (la qual cosa suposa 1,7 milions de metres quadrats). Puig va destacar que l’àrea empresarial “actualment constitueix un referent industrial i logístic en el conjunt de la seua ubicació estratègica, atesos els serveis i les dotacions de què disposa”.

El cap del Consell va afegir que Parc Sagunt “ha generat una inversió privada de més de mil milions d’euros”. La clau de Parc Sagunt va ser l’entrada de Mercadona, que està invertint uns 300 milions en el seu bloc logístic i ha actuat com a pol d’atracció de proveïdors. Les empreses que s’hi han instal·lat pertanyen principalment al sector logístic i de l’alimentació i les begudes (79 %), encara que també hi ha firmes de biocarburants, del sector de la fusta, de gestió de residus, agroquímiques, fotovoltaiques, de cosmètics i de serveis. Entre les companyies que han apostat per Parc Sagunt hi ha Inlet Pack, Jofemesa, Grupo Arnedo, Zumavesa, Importaco, Crown Packaging, Lanutti i Svan Trading. Entre totes han creat prop d’un miler d’ocupacions.

Puig va afegir que encara no s’han concretat les zones on es replicarà el model de Parc Sagunt, encara que l’objectiu és desencallar àrees empresarials. Puig va recordar que el polígon Parc Sagunt va romandre bloquejat fins a l’arribada del Botànic i va precisar que l’Administració ja ha comprat 1,3 milions de metres quadrats de sòl per a la segona fase. A la reunió d’ahir també van assistir el conseller Arcadi España, la secretària autonòmica María José Mira i el president de SEPI Desarrollo Empresarial, Antonio Miguel Cervera.