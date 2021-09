Després d’un any amb la iniciativa privada congelada pels efectes de la pandèmia, l’economia global continua en la senda de la recuperació i la de la C. Valenciana fa signes de situar-se en aquesta tendència ascendent. Segons les dades publicades ahir per la Secretaria d’Estat de Comerç, l’autonomia ha captat, durant el primer semestre de 2021, més inversió estrangera que en tot l’any anterior i, el que és més important (ja que les dades de 2020 estan molt distorsionats per la crisi sanitària), un 44 % més que en el mateix termini de l’últim exercici pre COVID.

En els sis primers mesos d’aquest any, la inversió estrangera ha fregat els 397 milions d’euros, molt per damunt dels 58 milions captats en 2020 i fins i tot superant els 276 del primer semestre de 2019. Això li permet, segons va informar la Conselleria d’Economia, situar-se com la tercera autonomia amb més inversió forana, només per darrere de Catalunya i Madrid.

Quant a l’origen de la inversió i els sectors d’activitat, en el primer semestre destaquen les inversions procedents d’Itàlia, amb 176 milions d’euros i un fort pes de la fabricació de productes ceràmics refractaris i de la indústria química. A continuació hi ha França, amb 101 milions d’euros del sector de fabricació de carrosseries; i els Estats Units, amb 62,5 milions d’euros dels sectors d’R+D i activitats de medicina especialitzada.

Sobre aquest tema, el conseller Rafa Climent va destacar que són dades “molt positives”, ja que es recuperen “taxes de creixement en un context marcat per la pandèmia, que, en l’àmbit de la inversió estrangera directa, ha generat fortes reculades generalitzades”.