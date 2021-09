El Congrés d’Educació Josep Lluís Bausset de l’Alcúdia inaugura hui la tretzena edició amb 780 inscripcions, entre presencials i en línia, sota el títol genèric “Educació inclusiva, societat exclusiva?”. Es reprén així després de la parada forçosa que va imposar en 2020 la covid-19.

Com en tots els àmbits, la pandèmia ha propiciat l’ús de plataformes de videoconferència per a facilitar el seguiment en directe del congrés. El dia de tancament d’inscripcions hi havia 705 professionals de l’educació inscrits mitjançant el Cefire, a més de 75 membres de les comunitats educatives locals que s’hi van apuntar en el web municipal.

És l’educació un nínxol d’inclusió en un context social que exclou? Aquesta és la pregunta de fons que s’ha plantejat el comité organitzador, veient que des de l’escola es treballa per una societat igualitària enfront d’un món en què les derives autoritàries i segregacionistes prenen cos, expliquen des de l’organització.

La sessió inaugural serà hui a les 16.30 h de la vesprada i hi intervindran l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom; el secretari autonòmic d’Educació, Miquel Soler i el vicerector de Projecció Territorial de la Universitat de València, Jorge Hermosilla.