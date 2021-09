Un corredor verd de 14 quilòmetres connectarà, en un futur, els parcs naturals del Túria i de l’Albufera. La connexió es farà pel parc de capçalera amb dues intervencions principals. Al nord-oest, amb un bosc metropolità des del Parc Natural del Túria fins als jardins del vell llit del riu. En l’altre extrem, al sud-est, s’escometran obres de restauració al parc de desembocadura també des de l’antic llit fins als Poblats Marítims i fins a l’aiguamoll.

El projecte implica una inversió de quasi 30 milions d’euros per a actuacions de connectivitat i renaturalització integral del llit, amb quatre municipis beneficiaris de la mesura: Quart de Poblet, Paterna, Mislata i València. La proposta, que es presenta als fons Next Generation de la UE pretén convertir-se “en un referent europeu d’adaptació al canvi climàtic i d’harmonització de la salvaguarda de la naturalesa en un entorn urbà i periurbà”.

Així seran les actuacions

El bosc metropolità comprén des de la restauració ecològica de l’antic abocador amb les obres del nou llit fins a una xarxa de vies ciclistes en l’entorn urbà, amb un eix nou per a vianants i bicicletes de 2,7 quilòmetres. A més, es busca recuperar i conservar el patrimoni històric i cultural dels assuts de Favara i Rascanya, així com la xarxa de séquies.

Al parc de desembocadura, mentrestant, un corredor ciclista i per a vianants enllaçarà des del carril actual fins a les zones de la Punta i Pinedo. En aquest punt, comprén actuacions del Pla especial de la zona sud del port de València, en tramitació avançada, i el Pla especial de la ZAL del port, aprovat per la Conselleria de Política Territorial en 2018. Aquests treballs, segons fonts del Consell, podrien fer-se junts o per separat, en funció del grau de maduresa de la redacció i tramitació dels projectes.