La nova normalitat és ja una realitat. El Consell ha iniciat una desescalada a la C. Valenciana. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha comparegut aquest matí en el debat de política general de la C. Valenciana per a informar sobre les noves mesures que entraran en vigor a la C. Valenciana aquesta nit.

El Consell ha iniciat la desescalada, amb la mirada posada en la nova normalitat. “Decauen totes les restriccions en cinemes, teatres, auditoris, museus i biblioteques. Decauen totes les restriccions en el comerç i les seus festeres”, ha avançat Ximo Puig en la compareixença del debat de política general de la C. Valenciana.

“L’hostaleria podrà augmentar l’aforament en interiors al 75 %, les taules en interior podran ser de fins a 10 persones, es permetrà l’ús de la barra per a clients asseguts i els locals tancaran en funció de la seua llicència. L’oci nocturn amplia el seu aforament al 75 % amb taules de fins a 10 persones, ús de barres per als clients que estiguen asseguts i ball en l’espai assignat. Els establiments podran obrir fins a les cinc del matí”, ha assegurat el president. També s’ha ampliat l’aforament en esdeveniments i esdeveniments esportius. “S’elimina també el nombre màxim de persones en els esdeveniments i actes esportius. En partits de lligues professionals de futbol i bàsquet decau el nombre màxim d’espectadors i el límit serà del 40 % d’aforament en pavellons i del 60 % en estadis a l’aire lliure”, ha matisat.

Puig ha valorat l’impacte de la pandèmia a la Comunitat Valenciana i ha repassat la situació de la covid-19 a la Comunitat: “Són moltes vides salvades gràcies a l’esforç i la corresponsabilitat de la Comunitat Valenciana”, assegura el president. “No hi ha diners en el món que puguen pagar cada una de les vides que s’han salvat aquests mesos”. Fins ara han mort 7.778 persones a la Comunitat Valenciana a causa del coronavirus. Així mateix, s’han comptabilitzat mig milió de contagiats que han superat el coronavirus i s’han registrat “moltes dificultats econòmiques, laborals i emocionals per a la ciutadania”, segons el balanç que ha fet el cap del Consell.

A continuació detallem les noves mesures a la C. Valenciana.

Noves restriccions a la Comunitat Valenciana