L’alcaldessa de València de 1991 a 2015, Rita Barberá, va tocar el cel en les eleccions municipals de 2007. La candidatura del Partit Popular de la ciutat de València va guanyar en els 19 barris i pedanies de la ciutat. L’“alcaldessa d’Espanya”, com va arribar a ser batejada aleshores pels seus companys, iniciava el seu cinqué mandat al capdavant del consistori del Cap i Casal gràcies a les 235.158 paperetes d’electors que li van donar el seu suport, una xifra que representava el 56,67 % dels vots i que li va concedir 21 regidors (dos més que en 2003). La candidatura del PSPV que encapçalava Carmen Alborch va aconseguir 140.187 vots, el 33,78 % dels sufragis, la qual cosa va permetre mantindre els dotze regidors de 2003 i ser l’únic partit en l’oposició.

Catorze anys després, una interlocutòria judicial troba una explicació a aquest sostre electoral sense precedents del Partit Popular de la ciutat de València en 2007. El PP “va superar amb seguretat i àmpliament el milió d’euros” per a finançar aquella campanya electoral coordinada per l’aleshores vicealcalde Alfonso Grau. Formalment, els responsables de la campanya van declarar haver-se gastat només 150.000 euros, segons el contracte subscrit el 3 d’abril de 2007 entre Alfonso Grau i la consultora de comunicació Laterne Product Council, propietat del difunt Vicente Sáez Tormo.

Delictes prescrits

El titular del Jutjat d’Instrucció núm. 18 fins i tot tem que la despesa en la campanya electoral va poder ser molt superior i “superar la cota dels milions”. De fet, les “aportacions” a Laterne Product Council abans de la campanya electoral per part de 18 empreses contractistes de l’Ajuntament de València van ascendir a 2.683.750 euros, segons consta en la interlocutòria dictada el passat 19 d’octubre. Les empreses no han sigut processades en la causa perquè els fets han prescrit per a elles. La consultora Laterne també va rebre “encàrrecs” de diverses fundacions de l’àmbit municipal per fer treballs que no han aparegut durant la instrucció judicial, la qual cosa li ha costat a l’exvicealcalde de València, Alfonso Grau, la imputació per un presumpte delicte de malversació.

Una operativa similar, però molt més modesta econòmicament, es va produir en les eleccions de 2011, en les quals Rita Barberá va revalidar la seua cinquena victòria electoral amb majoria absoluta, encara que amb un xicotet retrocés respecte a 2007.

Els electors van donar a la candidatura del PP de València ciutat un 52,5 % dels sufragis (enfront del 56,6 % dels comicis de 2007) i 20 regidors (un menys respecte als 21 de les eleccions anteriors). Encara que en aquests nous comicis el coordinador de la campanya, que va tornar a ser Alfonso Grau, no va poder contractar Laterne, que ja havia desaparegut ofegada pels deutes. I el seu propietari havia mort de manera sobtada. Per això va haver de recórrer a l’empresa Trasgos Comunicación, el propietari de la qual és Antonio Puig Payá, amb qui es va pactar una campanya per 170.000 euros.

El PP va pagar 167.678 euros però el cost final de les despeses electorals va ser de 277.129,2 euros, que novament van sufragar en part contractistes de l’Ajuntament “simulant una relació comercial inexistent amb les empreses d’Antonio Puig”, assenyala el jutge. Una despesa que el PP va ocultar al Tribunal de Comptes, ja que el partit va declarar haver gastat “150.000 euros a la província de València (inclosa la capital) amb càrrec al compte electoral”.

El jutge corregeix la interlocutòria per a incloure-hi Miquel Domínguez

El jutge del cas Taula ha dictat una interlocutòria de rectificació per a incloure-hi formalment l’exregidor de València Miquel Domínguez com a formalment investigat, ja que ell no apareixia en la llista de processats en la peça separada del barrufeig. En la mateixa interlocutòria de correcció, el magistrat aprofita per a eliminar de la llista de persones que s’asseuran en el banc dels acusats el marit d’una assessora investigada, per a qui es va sobreseure la causa en 2016.

Una decisió que ja és ferma, amb la qual cosa la seua inclusió en la interlocutòria de procediment abreujat que inicia el camí cap al judici oral per aquesta peça separada del cas Taula ha sigut un error, probablement de transcripció.

En la interlocutòria de rectificació, notificada ahir a les parts, el magistrat recorda que “els tribunals no podran variar les resolucions que pronuncien després de ser signades, però sí aclarir algun concepte poc clar i rectificar qualsevol error material que hi haja”.

Per aquest motiu, una vegada detectats els dos errors comesos, el magistrat procedeix a “rectificar la part dispositiva de la interlocutòria de 19 d’octubre de 2021 en el sentit d’afegir Miquel Domínguez a la llista com a investigat” i excloure del processament pel barrufeig la persona per a la qual es va sobreseure la causa en 2016, que respon a les inicials de R. C. Z.

L’exregidor Miquel Domínguez va ser investigat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) per la seua condició d’aforat després de ser elegit diputat a les Corts pel Partit Popular, encara que va acabar en el grup de no adscrits després de ser investigat. No obstant això, la causa es va arxivar per a ell de manera provisional i no definitiva el febrer de 2017, ja que la magistrada instructora va considerar insuficients els indicis per a acreditar la participació de l’exregidor en el presumpte barrufeig.

En 2019, quan Domínguez va deixar de ser diputat, la Fiscalia Anticorrupció va demanar al Jutjat d’Instrucció que el tornara a investigar, petició que ha sigut atesa davant del judici oral.

Mazón: “Deixen que Rita Barberá descanse en pau”

El president del PPCV, Carlos Mazón, va demanar ahir que “deixen que Rita Barberá descanse ja en pau. Veig moltes ganes aquests dies d’aombrar la seua figura i continuaré defensant amb orgull el que va significar la seua persona per a la ciutat de València i per al Partit Popular. Mazón assegura estar “fart d’aquesta campanya contra la memòria de l’exalcaldessa de València”, que “no toleraré”. “Jo estic molt orgullós de la seua gestió al capdavant de l’Alcaldia de València. Ha sigut l’alcaldessa de la Ciutat de les Arts i la Copa Amèrica. Ens sentim molt orgullosos de la València que va construir”.