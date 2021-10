Ciutadans (Cs) ha proposat hui una baixada d’impostos “ambiciosa, però al mateix temps equilibrada, assenyada i creïble”, que suposarà un estalvi per a tots els valencians de 500 milions d’euros. Segons han explicat la síndica de Cs a les Corts Valencianes, Ruth Merino, i el portaveu d’Hisenda i Economia del grup liberal, Tony Woodward, a més d’una rebaixa fiscal que incloga la baixada de l’IRPF i la supressió de l’Impost de Successions, Cs proposa una bateria de mesures de suport als joves.

El PP ja ha presentat una proposta que, segons van assenyalar, permetria estalviar uns 1.500 milions, mentre que el Consell va airejar divendres una proposta elaborada per experts per al Govern valencià.

Segons Merino, el Consell, des de fa sis anys, està asfixiant la classe mitjana i treballadora a impostos, mentre que on Cs governa, com a Andalusia, s’ha demostrat que “abaixant els impostos, s’aconsegueix augmentar la recaptació, sense incrementar el deute i sense dèficit”.

En concret, Ciutadans advoca per abaixar mig punt el tram autonòmic de l’IRPF fins a 65.000 euros, la qual cosa suposaria un estalvi de 129 milions, una mesura de la qual es beneficiaria el 96 % dels valencians. També aposta per la bonificació del 99 % per a l’Impost de Successions i Donacions i l’ampliació del mínim exempt de l’Impost de Patrimoni fins als 700.000 euros.

La formació liberal també defensa mesures per a facilitar als joves l’entrada al mercat laboral amb sous dignes, l’accés a l’habitatge i la formació d’una família. En aquest sentit, Woodward ha destacat la creació d’un xec bebé d’entre 150 i 300 euros al mes per a fomentar la natalitat i la posada en marxa d’un pla de complements salarials. Quant a les mesures per a solucionar el problema de l’habitatge, Ciutadans proposa un programa, per mitjà de l’IVF, per a finançar, a fons perdut, el 20 % del preu de l’habitatge.

D’altra banda, Merino ha anunciat que Cs presentarà una esmena a la totalitat de la Llei d’acompanyament, ja que consideren que “és poc ambiciosa i gira l’esquena als valencians”.

Les claus de les propostes de Ciutadans són aquestes:

rebaixa del tram autonòmic de l’IRPF en 2022 i 2023: suposarà un estalvi de 129 milions d’euros en 2022 i de 109 milions en 2023

bonificació del 99 % de l’Impost de Successions i Donacions

ampliació del mínim exempt de l’Impost de Patrimoni fins als 700.000 euros

Aquesta rebaixa fiscal (via esmenes parcials a la Llei d’acompanyament) arriba acompanyada d’un pla de suport als joves, en el qual destaquen les mesures següents:

ajudes per a l’adquisició de l’habitatge i posada en marxa d’un programa, mitjançant l’IVF, per a finançar, a fons perdut, el 20 % del preu de l’habitatge

creació d’un xec bebé d’entre 150 i 300 euros per a fomentar la natalitat

complements salarials per a garantir un salari digne

Ciutadans assegura, a més, que no s’oblida dels autònoms i proposa: