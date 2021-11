Un jove de 18 anys va morir dissabte a la nit i un altre d'aproximadament la mateixa edat va resultar ferit greu en un accident de trànsit registrat en les proximitats de Gorga, a la comarca del Comtat, segons han informat fonts del Consorci Provincial de Bombers. Les víctimes viatjaven a última hora de la vesprada de divendres per la carretera CV-710, que uneix aquesta població amb Benilloba, quan el seu cotxe es va precipitar per un barranc d'uns 60 metres d'altura, i dissabte a la vesprada van ser localitzades.

Encara que no s'ha facilitat el punt exacte on es va produir el sinistre, aquest periòdic ha pogut saber que hauria sigut prop del quilòmetre 2 de la CV-710, a uns dos quilòmetres de Gorga, en un tram de corbes i forts pendents pròxim al llit del riu Seta i en un entorn molt escarpat. Segons han indicat els bombers, el vehicle va ser localitzat per una persona que coneixia els malaguanyats joves.