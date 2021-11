L’alcalde de València i membre de Compromís, Joan Ribó, va considerar ahir que la vicepresidenta Mónica Oltra i la ministra de Treball, Yolanda Díaz (Unides Podem), són grans candidates per a encapçalar llistes electorals a la Generalitat i al Govern d’Espanya, respectivament. El primer edil va indicar que no veu “inconvenients” en això, sinó “avantatges”. No obstant això, va assenyalar que encara falta temps per a les eleccions i va apuntar que aquestes qüestions s’han d’“anar coent, decidint i negociant”.

Ribó es va pronunciar en aquests termes en resposta a una pregunta sobre si creu que Oltra és la “candidata més viable” per a la Generalitat i per la possibilitat de consensuar una llista conjunta en la qual estiguen Compromís i Unides Podem. “Estem a un any de les eleccions. No sembla una hipòtesi bastant raonable pensar en eleccions al llarg de 2022”, va indicar. Després d’això, el responsable municipal va manifestar que “amb totes les variables que es puguen produir”, Mónica Oltra “és una gran candidata per a les eleccions autonòmiques” i “Yolanda Díaz, una gran candidata en les eleccions d’àmbit estatal”.

L’alcalde va ser un dels referents de Compromís que va acudir a l’acte d’“Altres polítiques” que es va celebrar a València i que va reunir Oltra i Díaz. Preguntat per si veu algun impediment en això, Joan Ribó va respondre que no. “Impediments no, hi veig avantatges”, va exposar.

D’altra banda, respecte a si serà de nou cap de llista per a l’Ajuntament de València en els pròxims comicis municipals, Ribó va emplaçar de nou al final del primer semestre de l’any que ve per a abordar aquesta qüestió. “Aquest és un tema que hem quedat que pensarem quan s’acabe el primer semestre de 2022 i mantinc el que vaig dir en el seu moment”, va subratllar.