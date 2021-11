Divendres passat van saltar les alarmes per la nova variant del coronavirus, òmicron, procedent de Sud-àfrica, i que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ja ha classificat, de moment, com a “preocupant”. El risc que planteja globalment aquesta nova variant és molt elevat a causa de la quantitat de mutacions que és capaç de generar (55 mutacions respecte al virus original), encara que l’OMS va explicar diumenge que encara no és clar si és més contagiosa ni si els efectes són més greus. Tampoc va aclarir si aquesta nova variant és més resistent a la immunització de les vacunes.

L’OMS va demanar als seus estats membres que hi prenguen accions com “accelerar la vacunació contra la covid-19 com més prompte millor, especialment entre població de risc que seguisca sense vacunar”, i que augmenten les mesures de vigilància davant de possibles casos o rebrots associats a la variant. Per això, Espanya imposarà, des de les dotze d’aquesta nit, deu dies de quarantena a tots els viatgers procedents de zones d’alt risc com són Botswana, Eswatini, Lesotho, Moçambic, Namíbia, Sud-àfrica i Zimbàbue. Aquest període podrà finalitzar abans si, al seté dia, el viatger és sotmés a una prova diagnòstica d’infecció activa amb resultat negatiu.

Davant de l’arribada de la nova variant al continent europeu (de moment, Portugal, Països Baixos, Alemanya, el Regne Unit, Bèlgica, Dinamarca, Itàlia i República Txeca ja han detectat alguns contagis d’òmicron), la Unió Europea ha decidit prohibir temporalment els viatges amb eixida i destinació al sud d’Àfrica. No obstant això, aquest dilluns, la ministra portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, ha subratllat en una entrevista en TVE que “Espanya és un país segur”, per les elevades taxes de vacunació i per les mesures de precaució que s’han adoptat.

En aquests moments, Pfizer i el seu soci alemany BioNTech estan analitzant aquesta variant per a determinar si la seua vacuna necessitaria algun tipus d’ajust, segons van informar en un comunicat. En aquest cas, creuen que en uns 100 dies podrien tindre a punt la nova vacuna capaç de defensar-nos d’òmicron. Per la seua banda, la farmacèutica estatunidenca Moderna va situar, aquest diumenge, l’hipotètic desenvolupament d’una nova injecció adaptada a la variant òmicron a principis de 2022.

Després de l’avanç de la nova variant, la Comunitat Valenciana afronta el pont de desembre amb els contagis a l’alça (l’increment és d’entorn del 50 % setmanal i els 5.744 positius dels últims set dies en són més que tots els que es van notificar durant el mes d’octubre) i amb la pitjor incidència acumulada des que va acabar agost. Amb això, el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) ha autoritzat hui l’exigència del passaport covid per a accedir a establiments d’hostaleria, restauració i oci amb aforament superior a 50 persones, festivals de música i esdeveniments i celebracions amb més de 500 assistents, així com per a visitar pacients i interns en hospitals i residències, entre altres activitats. La idea del Consell és que s’aplique a partir del 3 de desembre.