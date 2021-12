Quatre jugadores de la selecció femenina d’handbol del Camerun es troben en parador ignorat des de dimecres a la nit després, presumptament, d’haver-se escapat de l’Hotel Sorolla Palace de València en el qual es concentra el seu equip durant el Mundial d’Handbol 2021. Pel que sembla, les quatre integrants de la selecció camerunesa van ser vistes pujant a un cotxe blanc, possiblement un taxi.

L’equip, que havia de disputar ahir un partit contra la selecció d’Angola al pavelló de Llíria, es va adonar de la seua absència i va donar part a les autoritats perquè siguen localitzades. La Policia Nacional està fent gestions per a esbrinar el parador d’aquestes quatre ciutadanes d’origen camerunés que, una vegada finalitzat el campionat, haurien de tornar al seu país.

Una vegada els finalitze el visat concedit per motius esportius, les quatre esportistes es trobarien en situació irregular al país. Una de les hipòtesis que s’han plantejat és que les quatre jugadores d’handbol hagen desertat de la concentració amb l’objectiu de sol·licitar asil per a poder quedar-se a Espanya, encara que no es descarta que hi puguen tornar passats uns dies, ja que no estaven convocades per a jugar el partit disputat ahir a Llíria.

L’equip es troba allotjat a l’Hotel Sorolla Palace, a l’avinguda Corts Valencianes de València, on també estan concentrades set seleccions més amb motiu del Mundial d’Handbol Femení que s’està disputant des del passat 1 de desembre a Espanya i que finalitzarà el diumenge 19 de desembre.

Cap d’aquestes quatre jugadores de la selecció del Camerun estava convocada per al partit que es va disputar ahir al pavelló de Llíria contra la selecció d’Angola. Així, aprofitant aquesta circumstància, la nit anterior van prendre un vehicle en les proximitats de l’hotel en el qual està concentrat el seu equip i, des d’aleshores, no s’ha tornat a tindre notícies d’elles.

No és ni molt menys la primera vegada que esportistes professionals s’escapen de les seues concentracions a l’estranger per a tractar de sol·licitar asil polític al país en el qual es troben disputant una competició.

Per a evitar aquesta classe de desercions durant un campionat esportiu, hi ha determinats països que fins i tot posen una fiança als seus esportistes quan ixen a jugar a l’estranger, com és el cas de la selecció d’Eritrea de futbol, que obligava a pagar 6.000 euros a cada un dels seus futbolistes com a senyal, que els era retornat si tot transcorria amb normalitat i tornaven al seu país d’origen.

Angola guanya el duel africà

El partit entre les seleccions del Camerun i d’Angola es va disputar ahir malgrat l’incident de la fugida de quatre jugadores de la selecció camerunesa, que estan sent buscades per la Policia. En el partit, l’equip angolés va superar el Camerun per un marcador de 35-24 en el seu primer partit de la President’s Cup per a continuar la seua marxa mundialista a Llíria. La selecció angolesa es va imposar en un dur partit entre tots dos equips africans corresponent a la primera jornada del grup 1 de la competició presidencial.

La pista del Pla de l’Arc rebia Angola, que feia la seua presentació en sòl valencià, i el Camerun, que continuava la seua marxa a Llíria després de disputar-hi la fase preliminar. Un duel entre dues seleccions africanes per a inaugurar la President’s Cup del seu grup i intentar reconciliar-se amb la victòria i sumar, així, els seus primers tres punts. La jugadora del Camerun Cyrielle Ebanga Baboga va ser designada la millor jugadora del partit.