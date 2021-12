El PSPV-PSOE ha organitzat una reunió amb els responsables del Pla Edificant de la Conselleria d'Educació per a abordar les obres del Pla Edificant del col·legi públic de Primària de la localitat, que data de finals dels anys setanta i que, segons posa de manifest la formació socialista, atén centenars de xiquets i xiquetes de la localitat.

A la reunió, que ha sigut organitzada per la portaveu socialista Clara Quiles directament amb la Conselleria, també assistirà l'alcalde de Massanassa, el popular Francisco Comes, així com el regidor d'Educació i el portaveu de Ciutadans, Jorge Román, i tècnics d'urbanisme i el director del centre escolar. Referent a això, la portaveu socialista ha afirmat que “la reforma del col·legi Lluís Vives ha de ser un tema transversal a tots els grups polítics i no ens perdrem en una qüestió de sigles per a defensar els interessos de Massanassa”.

Així mateix, des del PSPV-PSOE, a més de donar un impuls a l'execució de les obres, es pretén conéixer on està l'embús en l'inici de les obres de reforma, o de construcció de nous aularis, atesa la confusa informació oferida en els últims anys per part del govern local.