Ya hay nuevo ente gestor para la Marina de València

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y el Ayuntamiento han alcanzado una acuerdo para la gestión compartida de la Marina de València. Tras meses de negociaciones, el ente que sustituirá al Consorcio Valencia 2007 tras la condonación de la deuda de la Copa del América y la liquidación del mismo el futuro de la Marina de València queda en manos de un órgano interadministrativo de cooperación, formado únicamente por el puerto y el consistorio, que no tendrá personal ni presupuesto asignado y cuyas decisiones no serán vinculantes. Un nuevo órgano de "cooperación" donde se buscarán consensos para dinamizar este enclave estratégico y del que, finalmente, no formará parte la Generalitat al no tener bienes de su propiedad a gestionar.

La función principal del nuevo órgano será dirimir los usos de los bienes propiedad del puerto y del ayuntamiento que no forman parte de la concesión de la lámina de agua y los amarres, ahora en fase de estudio de propuestas, que serán competencia exclusiva de la APV. El icónico Veles e Vents y sus restaurantes, los Tinglados, los Docks, las bases de la Marina Norte y la pastilla de uso terciario junto al edificio del Reloj son los bienes municipales a los que ahora se buscará uso de manera conjunta con el puerto. Así las cosas, la lámina de agua, los amarres y espacios de tierra complementarios en la marina sur (el 40% de la superficie de la Marina de València) queda en manos de la APV y el resto se decidirán los usos de manera coordinada entre el puerto y la ciudad.

Con este acuerdo, explica el concejal de Patrimonio, José Marí Olano, se evita que la gestión de la Marina acabe en conflictos con el puerto como ocurrió con los Docks en la pasada legislatura, cuando el gobierno del Rialto intentó sacar el edificio a concesión para destinarlo a centro de datos, proyecto que tumbó el puerto con informes de la Abogacía del Estado que prohiben los usos lucrativos a la ciudad en los espacios cedidos para la Copa del América.

Puerto y ayuntamiento tienen que firmar ahora el convenio que recoge la composion y fundiones del citado órgano interadministrativo, una figura regulada en la Ley del Sector Público. Desde el punto de vista funcional, "el instrumento jurídico idóneo" para la Marina de València pasa por "la constitución de un órgano interadministrativo de cooperación", apunta el borrador del acuerdo que firmarán la presidenta de la APV, Mar Chao, y la alcaldesa, Mª José Catalá.

La creación del citado órgano de cooperación se incluye en el convenio que compromete a las administraciones implicadas por un fin común, en el presente caso es la gestión coordinada de las competencias que corresponden al Ayuntamiento de València y a la Autoridad Portuaria de Valencia respecto de determinados bienes inmuebles de su titularidad, de naturaleza tanto demanial como patrimonial, integrados en el espacio físico conocido como La Marina de València, excluidos -precisa el borrador- los bienes demaniales portuarios de uso náutico-deportivo y náutico-recreativo.

El convenio, aún pendiente de aprobación, prevé la posibilidad de suscribir convenios puntuales para la gestió de los espacios en aras de "mejorar la eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".

El órgano de cooperación estará integrado por un total de cuatro miembros y será de composición paritaria, por lo que el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria estarán representados en el mismo por dos miembros cada uno. La presidencia del órgano queda en manos de Alcaldía, que tendrá además voto de calidad para dirimir posibles empates en los acuerdos.

En representación del Ayuntamiento, serán miembros del órgano de gestión la alcaldesa y la Concejalía que tenga atribuidas facultades delegadas en materia de gestión del patrimonio municipal. Ambas personas podrán delegar su asistencia en cualquier otro miembro de la Corporación, titular de órgano directivo o funcionario del Ayuntamiento. En representación del puerto tendrán la condición de miembros permanentes la Presidencia y la Dirección General. Las reuniones no tienen periocidad fija.