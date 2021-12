El Llevant no té un mercat fàcil. Amb la necessitat de vendre, l’equip últim, sense guanyar i amb el cap pensant en l’esforç que ha de fer, tenint en compte la realitat de l’equip, el mercat de fitxatges de gener és una moneda a l’aire. I en aquest escenari apareixen futbolistes que encaixen i altres oferiments i jugadors que, encara que volen arribar al Ciutat de València, no estan en els plans de l’equip granota en aquests moments. En aquest sentit, el “submarí” ha oferit al Llevant alguns dels seus jugadors amb menys minuts. Un lateral, dos homes de banda i un davanter. El cas del lateral, però, és complex per la situació del protagonista: Rubén Peña.

El futbolista va passar pel quiròfan, haurà d’estar un temps de baixa i, en el millor dels casos, tornaria al febrer, moment en què la situació podria ser encara més irreconduïble que en aquests moments. De fet, l’Alabés és un dels equips que li seguia la pista abans de l’acomiadament de Calleja i també ara, però després de la seua operació tot ha canviat. I, en el cas granota, també sembla suposar un risc important, més encara tenint en compte la bona carta de presentació de Pubill.

D’altra banda, en l’atac hi ha els casos d’Ontiveros, Raba i Fer Niño. El primer d’ells no ha tingut la temporada que esperava a Pamplona. A El Sadar ha sigut un futbolista que pràcticament no ha aparegut (només 36 minuts) i podria no ser el que necessita el Llevant UE en aquests moments. És un futbolista amb rematada, última passada i vertical, però excessivament anàrquic i un poc fred en determinats moments. D’altra banda, Raba ha tingut un rendiment similar. Pot jugar en l’atac o per fora, però Emery tampoc ha recorregut a ell en aquesta situació. El Vila-real, malgrat els seus 26 anys, no l’ha venut fins ara i la sensació és que tindrà molt difícil arribar a tindre un rol important a la Ceràmica. Per això mateix veuen amb bons ulls que aterre a Orriols. Finalment hi ha l’opció de Fer Niño. Alessio Lisci necessita jugadors en l’atac, ja que, encara que ha confiat molt en les últimes setmanes en Dani Gómez, Roger només no és suficient per a aconseguir la permanència. Soldado encara no ha marcat ni un gol aquest curs, tampoc Cantero i Morales, que és extrem i l’únic que sí que té bons números. En definitiva, el Llevant necessita molts detalls en la plantilla i també urgeix vendre. El mercat de gener no serà gens senzill.