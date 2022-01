La Comunitat Valenciana va reduir al desembre en 18.242 el nombre d'aturats. Va ser una baixada del 4,68 %, la major d'Espanya després dels 24.380 de Madrid (6,25 %). Percentualment, va estar molt per damunt de la mitjana espanyola, en què es va registrar una disminució del 2,41 % (76.782 menys), segons les dades fetes públiques hui pel Ministeri de Treball.

La bona evolució del mes, afavorida pels serveis i, per tant, per la campanya nadalenca, va contribuir al fet que els aturats a l'autonomia descendiren en 66.217 persones en el conjunt de l'any. En aquest cas, un 15,13 % menys, que està lluny del 20,12 % del conjunt d'Espanya, on els ciutadans apuntats a les oficines d'ocupació van baixar en 782.232. La Comunitat Valenciana va ser la tercera autonomia amb una pitjor evolució anual, només per davant del 13,64 % de Cantàbria i de l'11,14 % del País Basc.

La principal conseqüència és que l'autonomia no va aconseguir tancar l'exercici havent absorbit tota la desocupació provocada per la pandèmia del coronavirus. I és que el desembre de 2019, just abans que s'expandira la covid, tenia 357.564 aturats registrats, mentre que dos anys després aquesta xifra està en 371.484, la qual cosa implica quasi 14.000 aturats més. Per contra, el conjunt d'Espanya sí que va aconseguir recuperar els nivells d'ocupació previs a la crisi sanitària: els 3,16 milions de 2019 han caigut a 3,10 dos anys més tard.

Com ha quedat dit, el factor clau en la disminució de l'atur al desembre es troba en els serveis, que van veure com els seus aturats baixaven a la Comunitat Valenciana en 11.869. També cal destacar el descens en el col·lectiu sense ocupació anterior, amb 4.383 menys. Les altres tres activitats generals reflecteixen una evolució a la baixa més discreta: agricultura (692), indústria (813) i construcció (485).

Quant a les contractacions, les dades de Treball indiquen que al desembre se'n van signar 163.226 a la Comunitat Valenciana, la qual cosa implica 44.134 aturats menys que fa un any. Es tracta d'un 21,18 % menys, davant del 16,82 % (339. 996) de la mitjana espanyola. No obstant això, la xifra general està 19.195 per damunt de desembre de 2020, un mes en què ja s'estava forjant l'onada de covid que va arribar a port quan va acabar el Nadal.