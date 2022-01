L'Ajuntament de València i Per l'Horta organitzaran aquest diumenge davant de les Torres de Serrans un mercat extraordinari per a la venda directa de taronges per part dels agricultors i les agricultores. El regidor d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, Alejandro Ramon, va destacar ahir que amb aquesta iniciativa es brinda als valencians «l'oportunitat per a comprar taronges i mandarines a preus justos, directament als seus productors»

El mercat estarà funcionant de 10 a 14 hores, a la plaça de la Crida, l'esplanada per als vianants davant de les Torres de Serrans. Les persones que cultiven els cítrics podran vendre'ls directament al consumidor. Es donarà l'opció d'adquirir diversos productes de temporada, amb les taronges i les mandarines com a productes estrela. La iniciativa pretén conscienciar la ciutadania de la necessitat d'uns preus justos per als productes agraris i compta amb el suport de sindicats d'agricultors i agricultores, entitats agraristes i ecologistes i associacions de consumidors. «En moltes ocasions el preu oferit a l'agricultor no és just i ni tan sols arriba a cobrir els costos de producció, per això posem a la seua disposició aquest espai per a vendre sense intermediaris la seua producció i que la gent puga comprar a preus justos productes tan nostres, d'ací, de l'horta», va explicar ahir Alejandro Ramon. El mercat extraordinari de la taronja forma part de la campanya Preus Justos, a la qual s'ha adherit l'Ajuntament de València, que està impulsada per Per l'Horta, juntament amb una quinzena d'organitzacions agràries, agraristes, ecologistes i de consumidors. Es tracta de la segona edició, després d'un mercat extraordinari de la ceba i la creïlla que es va fer al juny.